Buk Segré, il ritorno: "La nuova era glaciale"

Inizia oggi la due giorni nel segno del libro con la 18ª edizione di Modena Buk Festival della piccola e media editoria, per la direzione artistica di Francesco Zarzana, che rinnova il suo appuntamento nel cuore della città, il Chiostro di San Paolo, e propone un cartellone fitto di incontri e anteprime editoriali. La prima giornata inizia alle 11 nella Sala del Leccio e si chiude stasera con le’ Letture sotto al leccio’, dalle 20.45 alle 22. Tra gli appuntamenti, due anteprime ‘gialle’: ‘I Diavoli della Bassa’ (ProgettArte) del noto criminologo Federico Mazzoli, e quella di Pasquale Biscari, ‘Il Fermo Posta di Robìne’ (ProgettArte). La letteratura si fa anche poesia e memoria, con altre anteprime di Giraldi Editore: Gianni Cascone, con ‘Haiku per Bianca’, e Gabriella Pirazzini, con la raccolta di racconti ‘Dove non si parla di me’. Protagonista anche la recentissima graphic novel ‘Vann Nath. Un sopravvissuto all’inferno cambogiano’ (Albeggi Edizioni), con il giornalista e sceneggiatore di fumetti Matteo Mastragostino e l’illustratore e fumettista Paolo Castaldi. Tra gli eventi più attesi, quello delle 15 nella Sala del Leccio con un thriller distopico di straordinaria attualità del divulgatore scientifico ed economista Andrea Segrè, ‘Gelo profondo’. La nuova era glaciale’, da poco uscito per Minerva.

Professor Segrè, è alla sua seconda prova narrativa: chi è il protagonista?

"Giorgio Pani, il giovane ricercatore protagonista di ‘Globesity. La fame di potere’, torna con una nuova avventura. Dopo la farina al glucone che scatena una bulimia globale, ancora in circolazione da qualche parte del mondo, Giorgio deve fronteggiare i pericoli di una nuova, rivoluzionaria, scoperta scientifica".

In cosa consiste?

"Un innovativo impianto capace di catturare enormi quantità di anidride carbonica provocando un raffreddamento globale. Può sequestrare le emissioni CO2 e salvare la terra dalle temperature torride, ma potrebbe anche ibernarla. Un’organizzazione scientifica segreta, ramificata in tutto il mondo, è pronta, infatti, a portare il globo in una nuova drammatica era glaciale. Un climate thriller…

"Esatto, sospeso fra immaginario e plausibile. Un thriller che ha come epicentro Trieste e che ci fa viaggiare nel mondo per poi tornare con verve deflagrante nella città della scienza e della ricerca, fra il Carso e il Porto Vecchio, fra l’Italia e l’est Europa".

E un tema decisamente attuale

"Purtroppo da molte stagioni quello del cambiamento climatico è di drammatica attualità, per non dire urgenza, alla luce dei segnali sconcertanti che arrivano dal pianeta, come i roghi di Los Angeles, lo scioglimento dei ghiacci in Groenlandia, gli eventi estremi che flagellano i continenti".

Perché ha scelto di continuare con il filone dei thriller?

"Dopo il mio esordio nella narrativa, con ‘Globesity’, mi sono reso conto che questo genere cattura molto l’attenzione di un pubblico più vasto di lettori. Sono romanzi di anticipazione realistica che ruotano su una base scientifica. C’è dunque una parte di fantascienza e una di scienza che aiuta a risolvere i problemi se usata correttamente".

Cibo e clima: c’è un collegamento?

"Assolutamente sì, dal punto di vista scientifico. Il cibo è produttore di C02 e c’è una relazione tra la nostra alimentazione e il riscaldamento globale, dunque oltre alla scienza, rilevano molto anche i nostri comportamenti".

C’è qualcosa di lei nel protagonista?

"Il giovane ricercatore universitario, Giorgio Pani, mi consente di parlare anche del mio mondo, del mio ambiente, dall’Università alla ricerca. In lui vedo lo specchio di me stesso 40 anni fa con tutto l’entusiasmo e la passione". Ci sarà anche una trasposizione televisiva? "Non lo escludo, anzi c’è chi già lo sta valutando…".