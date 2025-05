Buk Zarzana: "Eravamo gli unici, 18 anni fa..."

Il debutto da ‘maggiorenne’ è andato nel migliore dei modi: la 18ª edizione di Modena BUK Festival, la kermesse di riferimento della piccola e media editoria, si è confermata un successo. Dopo la notevole partecipazione nella giornata di ieri, anche oggi, giorno conclusivo del Festival, c’è un interessante calendario di appuntamenti che attende i visitatori. Tante le anteprime letterarie: Mila Lodi con ‘Viva la vita’ (Zephyro edizioni), mentre Paolo Menzani firma una guida speciale, ‘La Via degli Dei’(Officine Gutenberg). Giraldi editore riserva a Buk tre novità: Pierangelo Soldati con ‘Robin Barlow. La morte corre sulla tela del ragno’, ‘Il marchio di medusa’ di Salvatore Savasta e ‘Tannico mistero’ di Margherita Gobbi. Soddisfazione espressa dal fondatore e direttore artistico del Festival, Francesco Zarzana.

Zarzana, può fare un primo bilancio? "Sono molto contento della bellissima risposta da parte dei modenesi e non solo. In mezzo a vari ‘ponti’ e giornate festive, non mi aspettavo così tanto afflusso già nella prima giornata. Buk si conferma essere attrattivo di turismo culturale da tutta Italia". Un’edizione importante, quella dei 18 anni… siete diventati maggiorenni "E molto emozionante. Il Festival, come di consuetudine, non ha un tema preciso, però quest’anno abbiamo scelto un sottotitolo ‘Le trame e la vita’, una sorta di dedica ai nostri 18 anni di esistenza".

Vari autori hanno proposto libri gialli… "Come detto, non c’è un tema per il Festival: è stata una condizione che si è creata in modo del tutto naturale. Molti autori dell’editoria indipendente, infatti, hanno scelto di cimentarsi sul filone delle giallo o del thriller".

Cosa prevede questa seconda giornata? "Si parte con la ‘Biblioteca Umana’, evento aperto alla partecipazione del pubblico e organizzato in collaborazione con Modena International Friends, dove i ‘veri’ libri da leggere saranno le persone straniere che lavorano o studiano a Modena, con le loro esperienze di vita, per andare oltre etichette e stereotipi, per amare le diversità oltre i pregiudizi".

Oltre alla presentazione di libri, Buk prevede anche delle premiazioni: come sono andate quest’anno? "Lo scorso 23 aprile, Giornata mondiale del Libro, al Teatro Storchi, abbiamo consegnato il premio Speciale Buk 2025 alla scrittrice e neo-finalista Premio Strega Deborah Gambetta, autrice di ‘Incompletezza’ (Ponte alle Grazie). Avevo avuto la sensazione potesse essere ‘papabile’ per lo Strega. Ieri invece abbiamo proclamato i vincitori del concorso letterario nazionale ‘Raccontami 2025’, selezionati dalla Giuria le oltre 400 opere complessive ricevute: nella sezione ‘Racconti’ ha vinto Marco Prati di Cesena con ‘Gli occhi di Hans’. Al graphic novel ‘Vann Nath Un sopravvissuto all’inferno cambogiano’ di Albeggi Edizioni, realizzato dal giornalista e sceneggiatore di fumetti Matteo Mastragostino e dell’illustratore e fumettista Paolo Castaldi è andato il Premio della sezione ‘Romanzi editi’".

Una bella ‘rivincita’ per l’editoria indipendente questo festival? "Decisamente. All’inizio noi eravamo gli unici in Italia, poi si sono aggiunte altre manifestazioni che celebrano la piccola e media editoria. Riceviamo tanti attestati di stima (e molte richieste di partecipazione). La ‘Zephyro edizioni’ è con noi da 18 anni, sempre presente, segno di affetto nei nostri confronti: è bello ‘invecchiare’ insieme".