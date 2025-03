Bullismo, a scuola di legalità. La sfida della prevenzione

"Oggi il bullismo non si ferma più al cancello della scuola, ma segue i ragazzi ovunque, anche dentro casa". Così Matteo Mancini, agente della Polizia Locale dell’Unione delle Terre d’Argine, evidenzia l’importanza di scuola, famiglie e istituzioni nel contrasto al fenomeno.

Cosa fare se si è vittima di bullismo o cyberbullismo?

"Chiedere aiuto a un adulto o a un amico fidato, evitare le provocazioni e non mostrare paura. Essere spiritosi può mettere in difficoltà il bullo. Non isolarsi, per non diventare un bersaglio facile".

Come proteggersi sui social?

"Occorre sempre proteggere i propri dati, segnalare contenuti offensivi e impostare regole di privacy. La ’Netiquette’ impone anche di rispettare la privacy e chiedere il consenso prima di pubblicare contenuti altrui".

Cosa fare se si ricevono minacce online?

"Le minacce sono un reato e vanno denunciate entro tre mesi. Se provengono da profili falsi, è necessario rivolgersi alla Polizia Postale".

Si può cancellare un contenuto dannoso dal web?

"La legge 71/2017 consente ai minori di 14 anni, o ai loro genitori, di chiedere la rimozione di contenuti dannosi. Se il sito non interviene entro 48 ore, ci si può rivolgere al Garante della Privacy".

Come vengono verificate le denunce?

"Le autorità raccolgono prove come screenshot e testimonianze. Se necessario, interviene la Polizia Postale".

Come interviene la Polizia nei casi di bullismo?

"Le segnalazioni arrivano da vittime, genitori, amici o scuole. Se l’illecito è accertato, il caso viene segnalato al Tribunale per i Minorenni e ai servizi sociali".

Bullismo o cyberbullismo: quale fenomeno è più diffuso?

"Secondo l’HBSC, il bullismo è più frequente tra i piccoli, mentre il cyberbullismo colpisce soprattutto tra gli 11 e i 13 anni, con molte vittime femminili".

Bullismo e cyberbullismo sono reati?

"Non esiste un reato specifico, ma questi atti possono configurare violenza privata, minacce, persecuzioni o trattamento illecito di dati personali. I minori di 14 anni non sono imputabili, mentre tra i 14 e i 18 anni lo sono se capaci di intendere e volere".

I genitori sono responsabili delle azioni dei figli?

"La responsabilità penale è personale, ma i genitori possono essere chiamati a risarcire i danni causati dai figli. Ragazzi, ricordate sempre le parole di Albus Silente in Harry Potter: ’Le parole sono la nostra massima e inesauribile fonte di magia, in grado sia di infliggere dolore che di alleviarlo’. Usatele bene".

Classe 2^E,

scuola Fassi di Carpi