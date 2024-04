Bullizzata dalla compagna di classe. "La scuola non è mai intervenuta, chiediamo i danni"

Modena, 7 aprile 2024 – “Rimarrai una povera fallita, finirai a pulire i cessi. Quando capita la volta buona, vieni linciata a dovere. Non vali niente, quando ti guardo in faccia mi viene voglia di prenderti a pugni. E ancora: se ti odiano tutti, il problema sei tu". È a causa di queste frasi pesantissime, scritte in chat da una compagna di classe che una ragazzina oggi 16enne, lo scorso anno, aveva smesso di frequentare la scuola. Gravi atti di bullismo rivolti tra l’altro nei confronti di una ragazzina con una grave patologia. Le minacce erano scattate poiché, secondo la ‘bulla’, la studentessa non si era presentata a scuola il giorno in cui era stata programmata una verifica, facendo ‘calare’ il voto ai compagni.

Ora i genitori, attraverso il proprio avvocato Miras Athanassios sono intenzionati a chiedere un risarcimento danni alla scuola, dal momento che – a loro avviso – nulla avrebbe fatto per salvaguardare la ragazzina e per aiutarla nel reinserimento in classe. Non solo: l’istituto superiore modenese si sarebbe sottratto a successivi confronti. "Io avevo sporto querela ai danni della studentessa che aveva minacciato mia figlia, ma ho chiesto anche che vengano individuate eventuali responsabilità da parte della scuola, relative ad eventuali omissioni – spiega la mamma della minore vittima di bullismo –. Infatti la neuropsichiatra, dopo un colloquio con noi si era accordata con l’insegnante di sostegno affinchè organizzasse un graduale rientro a scuola di mia figlia ma nessuno, però, dalla scuola ci ha avvisato che questa possibilità era stata ‘accolta’. La scuola aveva infatti accettato la proposta della neuropsichiatra solo a voce, poichè nessuno ce lo ha comunicato. Non sentendo più niente, abbiamo dato per scontato che non avessero accettato il progetto di reinserimento: per questo nostra figlia non era più rientrata a scuola".

A febbraio il legale della famiglia, l’avvocato Athanassios ha inviato una pec alla scuola, al provveditorato, al preside dell’istituto e all’insegnante di sostegno per far presente gli eventi avvenuti tra il 2022 e 2023 che hanno compromesso la salute e la serenità dell’adolescente, tanto da aver determinato nella bambina la decisione di cambiare scuola, con tutte le conseguenze che ciò comporta in una ragazza con le sue fragilità. L’avvocato nella lettera ha fatto presente come alla minore oggi siano stati assegnati gli strumenti compensativi e dispensativi come previsto per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento. Eppure alla ragazzina, ad ottobre 2022 sarebbe stata fatta una verifica a sorpresa, violando il suo Pei che la dispensa da tali prove, nonché il suo diritto allo studio e all’inclusione. La ragazzina ancora non sarebbe riuscita a riprendersi dai gravi danni subiti. Per questo l’avvocato della famiglia chiede la convocazione di un appuntamento per analizzare ogni possibile iniziativa a ristoro dei danni patiti dall’adolescente.