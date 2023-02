Bullone nel piatto della mensa "Il gestore avvisato subito"

"Ora è bene per tutti cercare di approfondire e capire cosa è successo, per migliorare ciò che è migliorabile. Ma auspico al contempo che l’episodio non sia oggetto di strumentalizzazioni politiche, dal momento che, come scuola, dobbiamo perseguire unicamente il benessere degli studenti".

Con queste parole il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo "Sandro Pertini" di Savignano, Gennaro Scotto Di Ciccariello, interviene sul bullone in un piatto di pastasciutta che sarebbe stato trovato da un alunno delle primarie ’Anna Frank’ durante il servizio mensa del 30 gennaio scorso.

"Secondo le informazioni che ho acquisito – continua Scotto Di Ciccariello – il circuito informativo ha funzionato e, già poco dopo l’accaduto, il gestore del servizio mensa ne è venuto a conoscenza. Il controllo e la supervisione, quindi, ci sono stati e continuano a esserci. Se è stato saltato un passaggio del protocollo (il sindaco di Savignano, Enrico Tagliavini, ha infatti lamentato la "segnalazione decisamente tardiva" al Comune, ndr) mi riferirò ai diretti interessati e ne parlerò. Tuttavia – sottolinea il dirigente scolastico – ribadisco che, con il Comune, siamo sulla stessa lunghezza d’onda e continua la collaborazione, nell’ottica del benessere di tutti gli studenti che frequentano la scuola. Mi auguro appunto, nuovamente, che non si facciano speculazioni politiche di parte".

Intanto, nella giornata di ieri, è stata formalizzata l’interrogazione a risposta scritta sul tema, annunciata dalla capogruppo del Centrodestra per Savignano, Emanuela Grandi, alla amministrazione comunale.

