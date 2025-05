’Bundologia’, l’arte del gioco da tavolo . A Rovereto una mostra curata da Saltini

Sarà un evento molto particolare quello di sabato 24 maggio al Palazzo Delegazione Municipale di Rovereto, dove si incontreranno il mondo dell’arte e quello dei giochi da tavolo. Alle 18, vernissage di ‘Bundologia’, la mostra personale dell’artista Daniel Bund (foto), curata da Andrea Saltini, mentre dalle 19 si terrà il ‘Yas!Games Day’, durante il quale sarà possibile giocare con i partygames bestseller del noto brand di giochi da tavolo per adulti. Fino a mezzanotte sarà infatti possibile provare gratuitamente sei diversi giochi: Punish Me Daddy, What Do You Meme?, Bad People, Joke’s On Who, Birdy Call e Hitster. Durante la serata, con il ticket (gratuito) di ingresso alla mostra, i visitatori potranno partecipare all’estrazione dell’edizione introvabile e non in vendita del gioco ‘What Do You Meme’ - Bigger Better Edition. La collaborazione tra l’artista e ‘Yas!Games’ è nata lo scorso anno, quando Daniel Bund è stato incaricato di disegnare delle carte speciali per il gioco ‘What Do You Meme’ ed è stato invitato come ospite speciale a Play Festival del Gioco 2024 a Modena. "Ho realizzato un sogno – afferma Bund –. In attesa della terza edizione di Doble-Mostra di Arte Contemporanea, inauguro la mia mostra personale più ampia finora, che prevede una sezione interamente dedicata al design con le mie principali collaborazioni (ad esempio con Trudi), mentre per il resto saranno presentate tutte opere inedite realizzate appositamente per l’occasione". L’evento è promosso dal Comune di Novi, con il contributo di Fondazione Cr Carpi ed è realizzato in collaborazione con Doble –Mostra di Arte Contemporanea e con il sostegno di Yas!Games e Nonno Pep beer and food. Chi vorrà, troverà anche un punto ristoro e si potrà ordinare anche il panino in edizione limitata ideato appositamente per ’Bundologia’. Per avere la priorità sui tavoli da gioco, è consigliata la prenotazione al numero 331 4047488 o inviando una mail a doble.artecontemporanea@gmail.com

m.s.c.