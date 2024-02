Buon compleanno all’immortale Rossini. Risuonano i ’peccati di vecchiaia’ parigini

Gioachino Rossini nacque il 29 febbraio 1792, quindi il suo ‘reale’ compleanno cadeva una volta ogni quattro anni. "Da allora a oggi, la ricorrenza si è ripetuta 58 volte, quindi per Rossini... questo sarebbe il 58° compleanno", sorridono alla Gioventù Musicale che, con il progetto Musica Canto Parola, ospiterà domani sera alle 21 alla sala del Leccio, presso il Complesso San Paolo in via Selmi, un nuovo appuntamento della rassegna ’Note oltre i confini’, curata dal musicologo e divulgatore Giovanni Bietti con il soprano Gemma Bertagnolli (insieme nella foto) per gli Amici del Quartetto Borciani di Reggio Emilia.

La serata vuole proprio augurare ‘buon compleanno’ a Rossini, uno dei compositori più amati, ricordato spesso come gioviale bon vivant, amante della buona tavola e delle belle donne. Giovanni Bietti al pianoforte e la voce di Gemma Bertagnolli ci porteranno a passeggio fra i ’Péchés de veillesse’, ovvero i ’Peccati di vecchiaia’ del musicista pesarese, una raccolta di 150 pezzi vocali o per pianoforte solo che furono composti fra il 1857 e il 1868. "A Parigi, Rossini sentì rinascere il piacere del comporre, lontano dai palcoscenici teatrali, ma all’interno del suo palcoscenico privato, dinanzi a un pubblico di selezionati amici plaudenti", viene spiegato nelle note al programma. Questi piccoli pezzi appaiono come un passatempo da salotto, ma in realtà "sono un’accurata e intelligente investigazione nell’animo di un artista che mira a dimostrare, dietro la maschera di una sapiente ironia, l’infinita vanità e la presunzione contenutistica della musica del tempo".

I ’Péchés de vieillesse’ spaziano quindi "da reminiscenze belcantistiche ad abili esercizi di stile compositivo, da spunti di malinconica liricità a sprazzi di bonario autolesionismo".

Stefano Marchetti