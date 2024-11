Buona partenza per il Penta. Vittoria nel torneo di Parma

Parte bene la nuova stagione della pallanuoto modenese, che nelle intenzioni societarie dovrebbe essere la stagione della rinascita, dopo la caduta in serie C susseguente al fallimento pallanuotistico della Sea Sub, e la conseguente ripartenza dalla serie C. I dirigenti modenesi si sono mossi con concretezza sul mercato regionale, una volta tanto movimentato, ed hanno riportato a Modena moltissimi giovani che erano cresciuto nel prolifico vivaio modenese, per poi andare a giocare altrove, quando non era stato più possibile farlo a Modena, ed i risultati si sono visti subito, tanto è vero che il Penta ha vinto il primo Torneo stagionale, disputato alle Piscine di Parma, torneo a cui hanno partecipato, oltre al Penta Modena risultato poi vincitore della manifestazione, i padroni di casa della Coop Parma, giunti secondi, la Reggiana, e la Coopernuoto Carpi, che ha chiuso al terzo posto a pari merito con i reggiani. La squadra modenese, allenata per alcune gare dal primo allenatore Luca Selmi, e per un’altra dal secondo Bubu Buriani, ha esordito battendo parma per 12-7, replicato nella seconda partita con la Reggiana, battuta 7-4, poi hanno perso 5-6 nell’ultima gara contro Carpi, che ha sfruttato l’occasione fornita da un Penta imbottito di giovani.

m. c.