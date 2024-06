"Buoni comunali per finanziare i servizi"

"Giorgetti taglia i fondi ai comuni? Lanciamo i buoni comunali per risolvere il problema". La proposta è di ’Modena cambia’, la lista per Daniele Giovanardi sindaco e di Beatrice De Maio capolista per le amministrative in programma sabato e domenica. "Mentre la campagna elettorale è al termine – spiega Giovanardi – il ministro Giorgetti ha preparato la bozza di un decreto ministeriale che prevede tagli ai servizi e alla spesa corrente dei comuni, limitando l’utilizzo dei fondi del Pnrr". Ecco "le conseguenze del patto di stabilità europeo firmato dal Governo e della spesa per armamenti voluta da UE e Nato".

Modena Cambia "ha lanciato una proposta innovativa: i Buoni comunali. I Buoni, emessi dalla Tesoreria comunale, saranno utilizzati per saldare subito i debiti con i fornitori locali, per erogare sussidi ai meno abbienti e per mettere a gara e appaltare servizi aggiuntivi, esigenza fondamentale visti i nuovi tagli. In questo modo sosterremo lo sforzo economico del comune e finanzieremo il potenziamento dei servizi sociali, l’aiuto alle famiglie (gratuità degli asili nido, sostegno della natalità e alleggerimento fiscale basato sul quoziente familiare) e offriremo nuove opportunità di lavoro nei servizi comunali".

Modena Cambia "è l’unica lista che si preoccupa, non di fare promesse a vuoto, ma di indicare come reperire i fondi necessari ai servizi, all’economia locale e al sostegno ai modenesi in difficoltà".