"Buoni risultati del Cau e tanti nuovi servizi, raggiunti gli obiettivi"

Mentre la Regione annuncia un forte piano di investimenti nella sanità pubblica di oltre 300 milioni, un terzo dei quali destinati per il nuovo ospedale di Carpi, a Finale si applaude agli obiettivi raggiunti localmente in difesa della salute. "L’apertura e i buoni risultati raggiunti dal CAU, dotato di strumenti diagnostici di fondamentale importanza, gli spazi che ospitano i nuovi ambulatori di chirurgia e pneumologia: tutto ciò si va ad aggiungere alla precedente apertura del Punto prelievi di Massa Finalese. Questi – sottolinea Andrea Ratti, segretario Pd di Massa Finalese - erano alcuni dei risultati promessi dall’amministrazione Poletti durante la campagna elettorale, e gli obiettivi sono stati raggiunti". La presentazione dei nuovi servizi sanitari è stata fatta in un incontro pubblico l’altra sera avvenuta a Massa Finalese, presenti diversi professionisti del distretto sanitario di Mirandola. "Un risultato così importante – è convinzione di Ratti - offre non solo alla comunità locale, ma all’intera Area Nord una serie di servizi di qualità che potranno rendere meno lunghe le attese dei cittadini e più agevole il raggiungimento degli ambulatori, soprattutto per le persone più fragili presenti nel nostro territorio". "Occorre continuare a investire tempo e risorse per far crescere tali servizi" conclude Ratti che ricorda "L’obiettivo deve rimanere l’ulteriore potenziamento dei servizi sanitari territoriali, fino ad arrivare, una volta terminati i lavori di ristrutturazione del vecchio ospedale, all’attivazione dell’ospedale di comunità".

al.b.