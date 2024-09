’Burattini con cura’ al XXII Aprile. Un sorriso per i pazienti pediatrici

Domani e domenica al parco XXII Aprile ’Burattini con cura’ la manifestazione a ingresso libero dedicata alle ’teste di legno’ giunta ormai alla nona edizione.

Nata per ricordare l’amico burattinaio Alessandro Barberini, ’Burattini con cura – In baracca con Alex’ ha il duplice obiettivo di divertire il pubblico e di continuare a sostenere il progetto ’Puppet therapy’ che si svolge nello Spazio Incontro del reparto di Pediatria e Oncoematologia pediatrica del Policlinico. ’Burattini con cura – Il piccolo teatro che regala grandi sorrisi’ si svolge nel padiglione Renzo Piano e allo Spazio Lodola del parco XXII Aprile. Il primo appuntamento è alle 17 di domani con ’Il domatore di foglie’, laboratorio creativo condotto da Pina Irace, attrice e autrice di libri per ragazzi tradotti in tutto il mondo. Il laboratorio, dedicato ai più piccoli, ha per protagonisti i sogni, che vogliono volare proprio come le foglie in autunno e che vanno seguiti. Dopo il laboratorio, alle 18.30, merenda per tutti e alle 19 lo spettacolo ’Tutti in baracca’ con il burattinaio bolognese Mattia Zecchi. Domenica, sempre a partire dalle 17, il programma propone lo spettacolo di Pina Irace ’Fiabe in tavola’, la merenda per tutti e, in conclusione, alle 18.30, lo spettacolo di burattini di Moreno Pigoni.

Le attività proposte sono a offerta libera per raccogliere per Puppet Therapy: dal 2019, infatti, il Dipartimento di Educazione e Scienze umane di Unimore e la struttura complessa di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale di via del Pozzo sono coinvolte nella realizzazione di attività per migliorare la qualità della vita dei pazienti pediatrici.

Foto: Elisabetta della Casa, presidente ’Burattini delle commedia’.