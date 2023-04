"Burocrazia, i piccoli enti rischiano di perdere fondi"

Il tanto atteso Pnrr, panacea per il rilancio di interi territori, ha stretto i piccoli comuni in una ‘gabbia’ burocratica difficile da scardinare che rischia di far perdere le risorse assegnate se non viene rispettata la tempistica pretesa. Un grido d’allarme arriva da Frassinoro, comune con meno di 1800 anime e una struttura comunale in grado di soddisfare non solo l’ordinaria amministrazione, ma di fronte alla rigidità del formalismo richiesto, le risorse, anche se approvate, sono a rischio.

"Ci sono tempi obbligati – spiega il sindaco Oreste Capelli – e il finanziamento viene riconosciuto dopo scansioni e tempi rigidi e non modificabili. L’iter burocratico è molto complesso, non permette a molti comuni con meno di 3000 abitanti di poter redigere le richieste con i propri mezzi e quando si cercano i tecnici esterni per le assunzioni temporanee non si trovano". L’amministrazione comunale di Frassinoro ha fatto la sua parte con la presentazione di progetti per quasi due milioni di euro, 500mila dei quali sono già certi: 250 mila per l’ampliamento dell’asilo nido e altrettanti per l’aumento della digitalizzazione al servizio dei cittadini. Poi, in ‘lista’ d’attesa’ ha la ristrutturazione di un edificio pubblico da adibire a nuovo polo sanitario, la cui domanda è approvata ma i fondi sono esauriti. In via di definizione ha progetti per la messa in sicurezza sismica e l’efficientamento energetico di edifici comunali. È approvata per oltre 1.600.000 la costruzione di una pista ciclabile che da Saltino di Prignano raggiunge San Pellegrino in Alpe, progetto questo in cui sono coinvolti Frassinoro, Montefiorino e Palagano. Somme importanti quindi per piccole realtà comunali.

"In tutta Italia – afferma il sindaco Capelli – sta emergendo questa criticità, particolarmente gravosa per i piccoli comuni, spesso costretti a rinunciare a partecipare ai numerosi bandi, che potrebbero portare dei benefici notevoli sul territorio, non avendo le risorse umane per gestire le pratiche burocratiche. E se anche fosse possibile aumentare le risorse professionali degli enti comunali, la maggior parte dei professionisti necessari sono arruolati dalle pratiche per il bonus 110%, senza possibilità di dilazionare i tempi di realizzazione delle opere pubbliche. É successo che dei bandi di assunzione temporanea, relativi ad alcuni progetti siano andati deserti".

Per il primo cittadino è però necessario "semplificare a monte" i percorsi burocratici dei bandi, in modo particolare per i piccoli comuni dotati di strutture organizzative molto fragili, "affinché il personale presente, già oberato dalle attività di routine, possa intercettare risorse preziose e probabilmente "irripetibili" per molti anni a venire".

Walter Bellisi