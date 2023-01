"Bus al posto del treno? Il viaggio sia gratuito"

Continua a far discutere la condizione dei pendolari lungo la tratta ferroviaria Sassuolo-Formigine. La linea è interrotta, dallo scorso giugno, per la costruzione del sovrappasso ferroviario, in corrispondenza della strada provinciale Pedemontana. I viaggiatori abituali, da tempo, lamentano ritardi, autobus non idonei e prezzi troppo alti per un servizio che "stenta a trovare un’organizzazione adeguata". Chi parte da Sassuolo e Fiorano, attualmente, è costretto a raggiungere Formigine in pullman, prima di salire sul treno alla volta della Ghirlandina.

Sul tema è intervenuto Fabio Galli, responsabile del Codacons di Modena: "Purtroppo sono diverse le cose che funzionano poco o funzionano male e, tutte insieme, creano un disagio effettivo agli utenti – ha evidenziato – la prima cosa assolutamente censurabile è che un’opera preventivata con un anno di realizzazione, non può essere poi completata in diciotto o venti mesi, altrimenti significa fare le cose in maniera poco seria".

"Inoltre – incalza Galli – ritardi di queste dimensioni creano un problema psicologico ai consumatori. Perché l’utente è disposto a sacrificarsi, durante un periodo stabilito di tempo, per il bene della collettività. Tuttavia, se le cose cambiano e la data della fine dei lavori viene sempre posticipata, senza nessun tipo di conseguenza, l’utenza si sente delegittimata".

Una delle principali fonti di disagio, del servizio attuale, rimane la mancata sincronizzazione tra i mezzi sostitutivi e gli orari del treno.

"Ma certo, quando arrivi tardi a lavoro, non puoi giustificarti dicendo che hai perso la coincidenza – ha continuato il responsabile del Codacons – Insomma, queste sono mancanze facilmente prevedibili. L’amministrazione avrebbe dovuto trovare una soluzione, in fondo sono pagati per risolvere i problemi non per prenderne atto".

Sui possibili provvedimenti, Galli non ha timore di indicare le agevolazioni necessarie per provare a intercettare le esigenze dei pendolari. "L’opera è imprescindibile? Le strade non permettono di elargire un servizio efficiente, come quello garantito dalle rotaie? Benissimo, almeno facciamo in modo che gli abbonati ricevano un ristoro economico – ha spiegato – Rendiamo gratuito il viaggio in autobus Sassuolo-Formigine".

"Anche perché, non possiamo permetterci di allontanare le persone che hanno la buona abitudine di utilizzare i mezzi pubblici – conclude Galli – Sarebbe veramente un grave errore. Ovunque, si sta andando nella direzione opposta. Le questioni ambientali e quelle ecologiche sono al primo posto nelle agende politiche. Facciamo un passo verso chi, ogni giorno, nonostante le complicazioni, continua a dare fiducia a questo settore".

Davide Vanni