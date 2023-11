Bus, anticipi sulle corse di dieci linee extraurbane in collaborazione con le scuole

Al via da domani un primo pacchetto di anticipi per il servizio extraurbano, per regolarizzare corse su 10 linee, a causa degli aumenti dei tempi di percorrenza rilevati dall’avvio dell’orario scolastico, legati alla congestione della viabilità. aMo, d’intesa con Seta, ha previsto anticipi di 5 minuti su alcune corse delle linee 400; 420; 450; 500; 520; 639, 740 e 820. Per due linee, la 600 e la 610 da Palagano e Frassinoro verso Sassuolo, previsti anticipi delle corse della mattina fino a 10 minuti. Le modifiche sono funzionali sia a consentire l’ingresso a scuola in tempo per le lezioni, che a mantenere l’interscambio in coincidenza per alcune destinazioni. Amo monitora le corse programmate costantemente, sia attraverso il sistema di controllo satellitare che attraverso sopralluoghi. Dall’inizio dell’anno scolastico sono state riscontrate in diversi casi problematiche di aumento dei tempi di percorrenza sia per cause di tipo strutturale, che temporaneo. In particolare, nelle ultime settimane sono sorte problematiche a causa di alcuni cantieri in corso nel bacino provinciale: la chiusura del cavalcavia San Lorenzo, a Paganine, per la realizzazione della complanarina, per tutte le direttrici da sud; la chiusura della galleria sulla Sp486 per manutenzione, per le linee dalla montagna verso Sassuolo e a Modena, il cantiere per lavori necessari su via Luosi, che si ripercuote su tutte le corse urbane ed extraurbane dirette al Polo Leonardo. Si dovrà attendere la risoluzione di questi cantieri per valutare modifiche alle linee interessate. Per le irregolarità di tipo strutturale si stanno invece studiando ulteriori soluzioni e anticipi, che verranno attivati nella prossima riprogrammazione di gennaio 2024. Si sottolinea che solo alcune corse possono essere anticipate, sia per le numerose coincidenze cui sono legate da molteplici direzioni, sia per questioni logistiche legate alla gestione dei mezzi. Amo è in contatto con gli Enti locali e con i Dirigenti degli istituti superiori della Provincia, con i quali è attivo un tavolo periodico di confronto, per condividere informazioni sul lavoro di riprogrammazione in corso, sulle criticità rilevate in ingresso per gli studenti e sulle possibili soluzioni.

Domani per il servizio di trasporto pubblico extraurbano sarà in vigore l’orario di vacanza scolastica. Per i servizi urbani di Modena, Sassuolo e Carpi sarà in vigore l’orario scolastico. Per ogni ulteriore informazione ed aggiornamento è possibile consultare il sito internet www.setaweb.it . Gli utenti possono inoltre contattare Seta tramite telefono al numero 840 000 216, oppure via WhatsApp al numero 334 2194058.