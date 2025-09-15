Bus, caro biglietti: è battaglia. Reggio si smarca da Modena: "I ticket aumenteranno"

Aumento dei biglietti? Se ne può parlare, a patto che l’incremento avvenga su tutti i territori Seta: Modena, Reggio e Piacenza. L’assessora reggiana Carlotta Bonvicini ieri in un’intervista ha aperto al ritocco delle tariffe. Nello specifico l’assessora – a precisa domanda – ha risposto che "non farò finta di non sapere che sono 10 anni che il costo del biglietto urbano è fermo e che già dal 2023 ci eravamo presi l’impegno di adeguarlo negli anni successivi. Come soci reggiani abbiamo chiesto una proiezione chiara di come l’aumento potrebbe andare a coprire un miglioramento dei servizi e abbiamo convenuto che la manovra tariffaria debba necessariamente avvenire su tutti i territori contemporaneamente, Reggio, Modena e Piacenza".

Il sostanziale via libera di Bonvicini surriscalda ulteriormente il già rovente scontro tra Modena, Seta e il suo amministratore delegato Riccardo Roat. L’aumento dei prezzi era stato affrontato nell’incontro tra i soci pubblici e Seta di martedì scorso e il summit era terminato con un ’no’ unanime di Modena, Piacenza e Reggio. Motivi intuibili: a Modena, dopo lo scandalo dei fondi aMo, una lievitazione delle tariffe sarebbe considerata inaccettabile dai cittadini e dagli stessi sindacati. Piacenza vota per il rinnovo della sindaca Tarasconi nel 2027 e il caro autobus non sarebbe auspicabile. E Reggio? La stessa Bonvicini ha sostenuto, riporta chi era presente all’incontro, che un aumento dei biglietti in questa fase non fosse possibile.

Eppure Reggio Emilia ora cambia passo e introduce un altro elemento mai emerso pubblicamente: nel 2023 le amministrazioni pubbliche socie di Seta diedero l’ok all’adeguamento dei titoli di viaggio. I sindaci dell’epoca erano Luca Vecchi a Reggio Emilia e Giancarlo Muzzarelli a Modena.

Toni diversi tra Modena e Reggio anche sul mancato rispetto del piano di rilancio promesso da Seta: il sindaco Mezzetti ha affondato il colpo minacciando serie conseguenze contro Seta in caso di disservizi. Bonvicini è stata più diplomatica, per non dire ’forlaniana’ per usare un aggettivo che circola in queste ore in piazza Grande.

La sensazione insomma a Modena è che Reggio si stia sfilando dal fronte dei soci pubblici, fino ad ora compatti nel chiedere a Tper – il socio di minoranza bolognese che governa Seta e ne esprime l’amministratore delegato – un piano credibile per il rilancio del trasporto pubblico, segnato dalla fuga degli autisti e dalle corse tagliate. Un’indicazione del cambio di rotta, viene fatto notare, è la nomina da pochi mesi nel cda di Tper del reggiano e dem doc come Mirko Tutino.

Reggio così appare più allineata a Bologna che punta all’azienda unica regionale (inglobando se possibile anche Parma, l’unica che gioca in proprio), opzione che in questo momento lascia tuttavia particolarmente fredda la Regione a quanto pare intenzionata a rinviare le gare per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico al 2028. E la stessa assessora Bonvicini ha liquidato come "non sul tavolo" un’eventuale intesa tra Seta e Start Romagna che tagli fuori Tper. Sulla quale invece Modena sta lavorando.