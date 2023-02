"Bus in transito con la porta aperta"

Sono stati i passeggeri stessi a informare l’autista dell’autobus Seta del fatto che la porta automatica posteriore si era aperta durante il transito. E’ quanto accaduto ieri mattina, alle 8.30, su un mezzo della linea Gialla partita da via Due Ponti. "Non appena informati di quanto sarebbe avvenuto su un mezzo della linea Gialla di Carpi – fanno sapere da Seta – ci siamo prontamente attivati presso Sacabus (azienda che gestisce in subaffidamento il servizio sulle linee urbane), richiedendo con urgenza un intervento sul mezzo ed una relazione sull’accaduto. Inoltre – prosegue Seta – abbiamo sollecitato il gestore ad attivarsi tempestivamente con gli opportuni ed idonei interventi manutentivi per garantire la completa sicurezza dei mezzi in servizio nella rete urbana di Carpi". "L’autista, una volta che si è reso conto che la porta posteriore era aperta, su indicazione degli utenti – commenta Mario De Nittis, referente di Saca – si è subito fermato e ha attivato l’officina interna. I tecnici giunti sul posto hanno ‘semplicemente’ ripristinato il dispositivo di sicurezza che era stato schiacciato, per una svista (come a volte accade) o per una ‘ragazzata’.

Il pulsante di emergenza è posto sia all’interno che all’esterno, proprio per ragioni di sicurezza. Una volta premuto, la portiera si apre in automatico.

Siamo convinti si sia trattato di un evento incolpevole, non voluto. In ogni caso i tecnici hanno subito ripristinato la situazione di normalità e il veicolo ha ripreso la sua corsa ordinaria, con a bordo gli stessi passeggeri".

m.s.c.