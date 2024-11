Bus, incontro coi sindacati . Accordo sui buoni pasto: "Ma non ci fermiamo qui"

"Seta e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa-Cisal, UGL Trasporti hanno raggiunto un accordo che pone le basi per un concreto miglioramento del trattamento di tutti i 1.020 dipendenti dell’azienda che eroga il servizio di trasporto pubblico su gomma nei bacini provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza".

Così l’azienda riassume l’intesa siglata giovedì durante l’incontro fiume con i sindacati (mentre il nostro giornale andava in stampa, ndr): "Come primo risultato tangibile, a partire dal primo gennaio 2025 il valore dei buoni pasto concessi ai dipendenti sarà aumentato ad 8 euro ciascuno, rispetto all’attuale valore di 5,29 euro – fanno sapere dall’azienda –. Contestualmente, è stato chiuso positivamente lo stato di agitazione sindacale indetto nei bacini di Modena e di Reggio Emilia, con soddisfazione dell’azienda.

Con questo accordo viene condiviso il percorso di confronto sul trattamento economico-normativo di tutto il personale Seta, con l’obiettivo di arrivare entro il prossimo 30 aprile 2025 alla conclusione del percorso di definizione del Contratto Unico aziendale, con allegati territoriali, nell’ambito del quale proseguirà il confronto costruttivo avviato con le Organizzazioni Sindacali".

Dal fronte sindacale, interviene la Cisl: "C’è stata un’intesa raggiunta sui buoni pasto da 8 euro per tutti gli autisti, ma non c’è stato un accordo sottoscritto, invece, sul contratto unico. Per ora Seta ha messo nero su bianco alcuni impegni che, grazie alla mediazione sindacale, ribaltano l’impostazione tossica della vigilia. Ovvero realizzare un contratto unico applicando le regole peggiorative degli assunti dopo il 2012 anche al personale senior".

Fa il punto Maurizio Denitto, leader di Fit Cisl Modena: "Il rischio di uno sciopero ha terrorizzato Seta, il loro timore al tavolo era palpabile e, dopo più di un anno di scelte irresponsabili, l’azienda ha fatto un primo passo avanti con l’operazione dei buoni pasto, che chiedevamo da tempo. Basta questo? Certo che no e vorremmo fosse chiaro a Seta che non è con 2.71 euro di aumento dei buoni che fermeranno la fuga degli autisti. La partita vera si gioca con una nuova organizzazione del lavoro, che ha bisogno di risorse e di una bussola che si chiama piano industriale. Quel piano industriale che i Comuni soci non hanno ancora ricevuto".

Sui buoni pasto interviene anche Orsa: "Come si sa, la nostra organizzazione sindacale al momento non partecipa al tavolo delle trattative, ma possiamo dire con soddisfazione che questa richiesta è stata portata avanti dalla nostra organizzazione sindacale da tempo. Ma desideriamo essere chiari: questo deve essere solo l’inizio"