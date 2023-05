Bus, licenziata dalla biglietteria "Porto il caso al ministro del lavoro"

Arriva alla Camera il caso di una lavoratrice modenese, Ornella Reta, dipendente di una impresa cui dal 2018 la società dei trasporti Seta, ha concesso il servizio di biglietteria, subentrando nell’appalto a una cooperativa. La donna, delegata sindacale Ubs, animatrice di una agguerrita vertenza per la penalizzazione subita da lei stessa e dai colleghi nel passaggio al nuovo datore di lavoro, peraltro partecipato al 40% dalla stessa Seta, il 26 gennaio è stata licenziata. Ora il suo caso, emblemblematico, è stato rilanciato dalla deputata pentastellata Stefania Ascari, che ieri dalla Camera dei Deputati ha lanciato un appello al governo e alle altre forze politiche, annunciando al riguardo un’interrogazione parlamentare al ministro dl Lavoro, Elvira Calderone.

In forza del nuovo appalto i dipendenti della cooperativa sono passati alla nuova gestione. Reta, come altri colleghi, prima del passaggio possedeva un contratto indeterminato full-time di 40 ore ed era impiegata "quarto livello" con contratto del commercio. Passata alle dipendenze del nuovo gestore, il contratto è diventato part-time di 25 ore con qualifica di impiegata, inquadrata "terzo livello" e con applicazione del contratto di puliziemultiservizi. Dal punto di vista economico per molti di questi lavoratori si è trattato di uno svantaggio economico "di 600 euro al mese". Le resistenze opposte dai lavoratori, guidati da Reta, sarebbero sfociate in una serie di controlli e contestazioni quotidiani a suo carico fino al suo licenziamento in tronco.

"Questa è la realtà che ci troviamo tutti noi a vivere tutti i giorni in Emilia-Romagna – denuncia Ascari -. Così come Ornella si è trovata con un contratto sfociato in una multiservizi, estraneo a quello che faceva, che diventa una situazione spesso fonte di sfruttamento intensivo, oltre che di evasione o elusione delle imposte. Basti pensare che un lavoratore esternalizzato ha un costo del lavoro che va dai 13,50 ai 15,50 euro contro i 27 euro degli addetti diretti". Reta nel suo calvario ha avuto sempre a fianco il suo sindacato Ubs, intenzionato a contestare la azioni messe in campo dall’azienda per scoraggiarla come "errori continui nella gestione dell’azienda e del servizio, turnazioni non eque, errori nelle buste paga, permessi non concessi, tensioni frequenti e attacchi ai lavoratori", come denunciano Reta e Sebastiano Taumaturgo del coordinamento nazionale trasporti Usb. "Per quanto riguarda la quesitone appalti e subappalti questi – spiega Ascari - diventano un problema se degenerano in situazioni di precariato e sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici ma soprattutto se si trasformano in situazioni di ’caporalato industriale’. Per questo motivo è del 2018 e ho ripresentato in questa legislatura una proposta di legge in materia di ’caporalato industriale’ per contrastare tutte quelle situazioni di sfruttamento strutturale e organizzato a danno dei lavoratori e della collettività che si verificano in tutti i settori produttivi e in tutte le filiere attraverso appalti di dubbia legittimità. E’ un sistema veramente strutturato dove spesso c’è un’azienda che appalta a un’altra azienda, la quale a sua volta subappalta a cooperative che ogni 2-3 anni falliscono, lasciando ovviamente debiti allo Stato, Iva e contributi non pagati, e lasciando soprattutto in condizioni disumane e disperate i lavoratori. Questo si chiama ’caporalato industriale’ e produce molti danni dal punto di vista sociale, economico e, soprattutto, umano".