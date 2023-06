Bus, orario di vacanza scolatica

Amo comunica che da oggi, in corrispondenza della chiusura delle scuole per le vacanze estive, sarà in vigore l’orario di vacanza scolastica per il servizio di trasporto pubblico extraurbano e per i servizi urbani di Modena, Sassuolo e Carpi. Le linee A, B e C del servizio urbano di Sassuolo durante le vacanze circoleranno a frequenza 70 minuti fino al sabato mattina. Non circoleranno il sabato pomeriggio e nei giorni festivi. Arianna, il servizio di trasporto urbano di Carpi, circolerà con frequenza 60 minuti dal lunedì al sabato mattina, con una pausa tra la fascia del mattino e quella pomeridiana. Il servizio non si effettuerà il sabato pomeriggio e nei giorni festivi. Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito internet www.setaweb.it. Gli utenti possono inoltre contattare Seta tramite telefono al numero 840 000 216, oppure via WhatsApp al numero 334 2194058: entrambi i servizi sono attivi dal lunedì al sabato dalle 7 alle 19.