"Bus pieno e attese infinite", l’odissea degli alunni

Alunni delle elementari costretti a un’ora di viaggio per andare a scuola, nonostante da contratto potrebbe essere messo a disposizione un mezzo in più. Questa, in estrema sintesi, è la pubblica denuncia che fa la consigliera di opposizione Sabina Piccinini. "Sveglia all’alba e più di un’ora di viaggio – afferma Piccinini - per arrivare a scuola su un pullman stipato. Non stiamo parlando degli studenti delle superiori ma dei bambini della frazione di Ponte Sant’Ambrogio, che per essere a scuola alle otto devono salire sullo scuolabus alle 6.48. Li attende più di un’ora di viaggio perché lo scuolabus, da Ponte Sant’Ambrogio deve ritornare indietro per raccogliere i bambini di Altolà, poi quelli della campagna di San Gaetano, poi quelli della zona industriale di via Verdi e poi finalmente si arriva a scuola. Il problema si ripete ovviamente al ritorno. L’appalto per la gestione del trasporto scolastico è stato assegnato, da settembre 2022 ad agosto 2025, all’impresa "Novosud" con sede in provincia di Potenza, per una spesa di quasi 400mila euro. La ditta utilizza due soli scuolabus. Il contratto d’appalto prevede la facoltà per il Comune di richiedere un terzo scuolabus, eppure, siamo ormai a metà anno scolastico e nulla è cambiato. Il nostro gruppo intende attivarsi per chiedere un aumento dei mezzi".

m.ped.