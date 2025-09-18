Bus, Seta sotto la lente : "Disservizi e gettonisti. Situazione insostenibile"

Il trasporto pubblico locale modenese e di tutta l’area emiliana versa in una condizione sempre più grave e inaccettabile. Gli utenti e i lavoratori subiscono le conseguenze di una gestione che continua a produrre incertezze, disservizi e aumenti tariffari ingiustificati. È ora che la Regione esca dall’ambiguità e dica chiaramente quale futuro intenda dare a Seta Spa. Ferdinando Pulitanò, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e presidente provinciale FdI Modena, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta insieme alla consigliera regionale Annalisa Arletti.

"I cittadini modenesi, reggiani e piacentini non possono continuare a subire le conseguenze di una gestione incapace. Non possiamo accettare che mentre Seta prometteva un piano di rilancio, si tenti di far fronte alle carenze strutturali con palliativi imbarazzanti, come i conducenti a chiamata, i cosiddetti gettonisti, addirittura provenienti dalla Campania, con benefit di arrivo e trattamenti privilegiati". Una scelta che non solo mette in luce "l’assenza di programmazione, ma crea anche un’evidente disparità tra chi lavora da anni come dipendente e chi invece viene assunto temporaneamente con condizioni di favore. Gli autisti dipendenti, già sottoposti a turni pesanti e a responsabilità crescenti, vedono colleghi a gettone ricevere agevolazioni economiche e logistiche che minano la parità di trattamento e rischiano di generare tensioni interne".

Una soluzione tampone che, oltre a essere discriminatoria, non affronta in alcun modo il vero problema: la carenza strutturale di personale e la necessità di stabilizzare il servizio", afferma il consigliere regionale. "Nel frattempo si continua a parlare di aumento delle tariffe come apertamente ammesso dall’assessore reggiano Carlotta Bonvicini. È inaccettabile chiedere un sacrificio economico agli utenti senza un reale miglioramento dei servizi”, prosegue Pulitanò.

Sul futuro, azienda unica o meno, Pulitanò sottolinea come "oggi ci troviamo di fronte a una situazione ormai insostenibile: disservizi cronici, condizioni di lavoro ingiuste e squilibrate tra dipendenti e gettonisti, tariffe destinate ad aumentare. Tutto questo mentre la Regione e gli enti locali azionisti continuano a tergiversare".