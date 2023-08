"Bus sostitutivi, ritardi e fermate sbagliate"

Il servizio sostitutivo bus del treno Vignola – Bologna? Così non va.

Anzi, per riportare le parole del presidente dell’associazione di utenti "In prima classe per Bologna – Vignola", Maurizio Quartieri, si tratta di una "cronaca di un disastro annunciato".

Come è noto, dal 29 luglio scorso è stato infatti sospeso il servizio ferroviario Vignola – Bologna, per lavori in corso a Zola Predosa.

Lo stesso dovrebbe essere ripristinato l’11 settembre prossimo. Per queste sei settimane di stop, Trenitalia Tper sta garantendo un servizio con bus sostitutivi. Ma, dopo la prima settimana di questa nuova modalità, fioccano le critiche.

Quartieri è un fiume in piena e cita diverse situazioni che mostrano come, per quello che è successo in sette giorni, il nuovo sistema sia da rivedere o quanto meno da tarare. "Già sabato 29 luglio – spiega – alcuni utenti si sono ritrovati in zona aeroporto, perché il bus aveva sbagliato il tragitto.

Altri problemi che ci sono stati segnalati riguardano il numero delle persone che possono salire su questi mezzi: alcuni autisti accettano solo un numero di passeggeri pari a quello dei posti a sedere, mentre in altri casi abbiamo registrato bus stracolmi di persone, che ovviamente stavano anche in piedi.

In altri casi ancora, ci è stato segnalato che i bus effettuano anche fermate aggiuntive rispetto alle 17 che dovrebbero fare tra Vignola e Bologna, con conseguenti rallentamenti.

Così, si va ben oltre all’ora e un quarto preventivata per coprire il percorso (in treno sono invece 57 minuti) e spesso si arriva all’ora e mezza.

Nessuna differenza sostanzialmente con gli autobus di linea 671 Vignola - Bologna, che di norma effettuano una cinquantina di fermate. Insomma, questo servizio sostitutivo sembra più un disincentivo a utilizzare il mezzo pubblico anziché un incentivo".

Ancora, il presidente dell’associazione di utenti ha rimarcato che esistono problemi di persone che provano a salire senza biglietto con conseguenti situazioni di tensione e che presso la stazione di Bologna, alla fermata dove si prende il bus sostitivo per Vignola, manca una pensilina per proteggere gli utenti in attesa.

Dall’altra parte, Trenitalia Tper fa sapere che l’azienda è in "costante contatto" con l’associazione In prima classe per Bologna - Vignola e che c’è quindi un flusso "molto utile" di informazioni.

La stessa azienda ha anche evidenziato che, quando si passa dal treno al bus, come in questo caso, rientra nella normalità che "alcune abitudini si modifichino" e che quindi occorre un po’ di tempo per "portare qualche aggiustamento".

Sempre Trenitalia Tper ha comunque assicurato che impiega personale per contrastare il fenomeno dell’abusivismo a bordo dei bus sostitutivi e che sta prestando "la massima attenzione" a sensibilizzare le ditte appaltatrici di questo servizio sostitutivo al rispetto degli orari e delle fermate. La situazione resterà costantemente monitorata dall’associazione degli utenti pronta a raccogliere altre segnalazioni di disservizi sulla tratta.

Marco Pederzoli