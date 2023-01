"Bus sostitutivi, traffico e ritardi" L’odissea dei pendolari senza treno

La riapertura effettiva della tratta ferroviaria Sassuolo-Formigine rinviata a dicembre, già al centro di una interrogazione di Luca Cuoghi (Fd’I), ha scatenato nuove polemiche tra i pendolari, da mesi "in balia dei disagi". La linea è interrotta dallo scorso giugno, a causa dei lavori per la costruzione del sovrappasso ferroviario, in corrispondenza della strada provinciale Pedemontana. Chi parte da Sassuolo e Fiorano è costretto a raggiungere Formigine in pullman, prima di salire sul treno alla volta della Ghirlandina. "La situazione è tragicomica – ha spiegato Margot residente a Castellarano – io fortunatamente ho un lavoro flessibile, perché timbrare il cartellino quando i servizi sono di questo tipo è praticamente impossibile". "Quest’anno è successo di tutto – ha continuato –: fermate evitate senza nessun tipo di segnalazione, per non parlare dei ritardi che molto spesso sono inaccettabili. Si tratta di un servizio anche dispendioso: un biglietto per Formigine costa 3 euro. D’inverno, negli orari di punta, siamo tutti appiccicati e d’estate, quando non ci sono gli studenti e mancano i mezzi, le poche corse cadono a distanza di ore. Una situazione in cui se perdi la coincidenza, puoi dire addio alla tua destinazione". "Per noi pendolari è molto complicato – ha...