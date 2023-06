Bus, stangata biglietti Dopo 9 anni aumentano le tariffe extraurbane

L’abbonamento mensile per la zona 1 passa da 28 a 32 euro, quello della zona 4, da 54 a 60. Per la corsa semplice, l’attuale tariffa per la zona 1 di 1,30 euro sale di 20 centesimi, mentre per la zona 6 di 60. Dopo nove anni dall’ultima manovra tariffaria, dall’1 luglio il costo dei biglietti e degli abbonamenti extraurbani dei servizi di trasporto pubblico nel bacino di Modena cambia per adeguarsi in parte all’inflazione. Restano invece invariate le tariffe dei servizi urbani di Modena, Carpi e Sassuolo. Gli aumenti ci sono, ma per il presidente della Provincia Fabio Braglia sono rimasti comunque inferiori al tasso di inflazione di questi anni.

La decisione è stata recepita dalla Provincia, dopo un confronto tecnico con l’Agenzia per la mobilità e il gestore del servizio Seta. "In particolare – si spiega nella nota – è stato deciso di agevolare gli abbonati annuali residenti nei territori più periferici della provincia, montagna e Area Nord, che devono percorrere lunghe distanze in bus, prevedendo aumenti solo fino a quattro zone. Nessun rialzo quindi per chi percorre cinque zone, e riduzioni per chi ne percorre sei o sette".

Grazie inoltre alla promozione ’Salta su’, finanziata dalla Regione, gli studenti delle scuole medie e quelli delle scuole superiori aventi diritto continueranno a viaggiare gratuitamente. "Attraverso questi adeguamenti, che assorbono solo in parte l’inflazione accumulata dal 2014 ad oggi, si consente a Seta di rispettare i vincoli di mantenimento dell’equilibrio economico di gestione richiesti dalla legge Regionale in materia e di effettuare gli investimenti necessari all’acquisto di mezzi nuovi ed efficienti".

Per il presidente della Provincia Braglia "va preso atto che dal 2014 l’inflazione è stata del 18% e sono aumentati anche i costi dei carburanti. Nonostante questo, apprezziamo la scelta di adeguare i costi tariffari mediamente del 10%, attuando scelte sulla modulazione degli abbonamenti che vanno incontro agli utenti che vengono dai territori più periferici e svantaggiati andando, in alcuni casi, addirittura a diminuire i costi rispetto al passato".

Continuando negli esempi, gli abbonamenti annuali per gli under 27, considerando le prime quattro zone, aumenteranno rispettivamente di 24, 30, 38 e 43 euro (la prima passa per dire da 235 a 259 euro). Discorso analogo per gli abbonamenti annuali per persone sopra i 27 anni: gli aumenti sono di 26, 33, 41 e 47 euro. Il costo degli abbonamenti mensili, sempre per le prime quattro zone sale di 4,5 e 6 euro. Per la corsa semplice aumentano tutte e sette le zone, dai 20 ai 60 centesimi.