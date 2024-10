Bus, trattative sul contratto : "Gli autisti meritano dignità. C’è ancora tanto da fare"

"Dopo anni di denunce, ora finalmente otteniamo un cambio di passo. Ma non bastano le parole: servono anche investimenti e azioni concrete". Così, soltanto due giorni fa, Maurizio Denitto – leader di Fit Cisl modenese – aveva commentato il via libera ad un contratto unico per migliorare le condizioni economiche e normative del personale: il cinque novembre, infatti, Seta chiamerà a raccolta i sindacati di Modena, Reggio e Piacenza per aprire, appunto, il Tavolo del contratto unico. Un dietrofront – e parallelamente un passo in avanti – importante, che propone di superare i due contratti che dividono chi è stato assunto prima del 2012, con più tutele e garanzie, da chi è arrivato invece dopo il 2012.

"Una situazione che coinvolge più lavoratori, me compreso – confida un autista assunto nel 2018 e che preferisce mantenere l’anonimato –. Questo è sì un primo passo positivo, ma la strada è ancora molto lunga e lo scenario, d’altra parte, è critico". Critico, sì, "perché negli ultimi due anni fare questo lavoro è diventato ancora più pesante. L’utenza, giustamente, fa riferimento a noi e si lamenta dei disservizi, di cui però sono vittime

anche gli stessi lavoratori. Ormai siamo diventati il capro espiatorio dei passeggeri: spesso, a causa dei ritardi, c’è chi non esita a insultare chi si trova alla guida del bus e non è facile vivere, per noi, uno scenario di questo tipo. Ormai le aggressioni verbali sono all’ordine del giorno, io stesso ne ho ricevute moltissime e ormai, in un certo senso, ci ho fatto il callo".

L’autista è arrivato a Modena sei anni fa da un’altra regione, con l’obiettivo di iniziare questo mestiere: "All’epoca mi sembrava una grande opportunità, ma oggi non so se rifarei questa scelta. Spero che qualcosa si stia realmente muovendo per cambiare rotta". Entrando nel dettaglio, l’autista spiega che "spesso l’azienda ci comunica i turni il giorno prima e, almeno due o tre volte a settimana, ci ritroviamo a fare dei turni ‘spezzati’: otto ore alla guida retribuite, sì, ma che ci impegnano la giornata dall’alba al tramonto. Iniziamo al mattino, poi ci fermiamo e riprendiamo a pranzo, e così via: in questo modo stiamo fuori casa anche 12 o 13 ore al giorno, soprattutto coloro che non abitano vicino e sono costretti così a ‘bivaccare’ in giro, in attesa di riprendere il servizio.

Il problema sta proprio qui: chi ha una famiglia, un bambino a casa o un anziano a cui dover badare, si ritrova a dover fare sacrifici immensi. Gli autisti, tutti, meritano più dignità e un equilibrio tra lavoro e vita privata". Ma non è finita qui. Tornando alla questione del contratto unico, l’autista sottolinea come "chi è stato assunto dopo il 2012, oltre a differenze economiche, ha tra le altre cose anche 18 giorni di riposo in meno all’anno – dice – e superare questo doppio canale consentirebbe di rimanere tutti sullo stesso livello, senza fare differenze tra autisti di serie A o serie B". "Ma sono molteplici – conclude – gli aspetti su cui l’azienda dovrà lavorare per rilanciare davvero il servizio. Solo questo non basterà. A oggi mancheranno circa 70-80 autisti sul bacino di Modena, e per rendere attrattivo questo lavoro servono stipendi degni, per tutti, e un equilibrio tra vita privata e lavoro. Altrimenti non si va da nessuna parte".