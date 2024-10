Business plan ritenuto vago e insufficiente. Il timore che Seta possa essere fagocitata

Vago, senza risorse, poco condiviso. Per le valutazioni pubbliche si attenderà il documento definitivo, ma tra i sindaci e gli assessori dei Comuni rappresentati in Seta monta il disappunto verso un piano industriale che, stando alla bozza circolata anche sui giornali, non accoglie neanche una delle richieste avanzate da Modena e Reggio in queste settimane. Soprattutto l’aspetto salariale è l’elemento cardine con cui si ritiene di invertire la rotta sulla qualità del servizio: l’unico modo di fronteggiare l’esodo di autisti è rendere più remunerativo il mestiere. E invece nella bozza del piano industriale – espressione dell’ad Riccardo Roat – si legge che "il tema della sostenibilità economica delle varie azioni, con riferimento in modo specifico a quelle sull’incremento salariale, è critico e non si individuano margini di efficientamento adeguati a creare una sostenibilità". Né "sono incluse azioni relative a ipotesi di incremento dei servizi erogati, in quanto tema di competenza delle Agenzie della Mobilità" se non iniziative per facilitare i pagamenti di un servizio (che l’utenza giudica comunque insufficiente) o per migliorare le condizioni di viaggio.

Un approccio che tra gli azionisti pubblici, che si sono riuniti, viene definito ’ragionieristico’, attento per lo più a far quadrare il bilancio dal punto di vista finanziario senza però provare a risolvere i problemi di fondo. La sensazione è che a Bologna Tper consideri volutamente Seta al pari di un fornello con la fiamma da tenere al minimo, giusto per farla sopravvivere, giusto per farla galleggiare, con l’intento probabilmente ’divorarla’ più facilmente in un boccone quando si procederà alla fusione in vista della Holding. Uno scenario Bologna-centrico che non piace a nessuno.

Di fatto comunque dai Comuni che fanno parte di Seta hanno fissato una linea rossa, superata la quale lo scontro con Tper deflagrerà. La prima è che il piano industriale contenga obiettivi precisi con tempi e modalità di realizzazione dettagliate e relativi costi. La seconda è che arrivi nei tempi giusti, anche se non troppo lunghi, così che possa esserci un margine per discuterli con i vertici dell’azienda.

g.a.