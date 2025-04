Butterfly, al Comunale ‘canta’ l’ecologia: "Diamo voce ai giovani sul futuro del pianeta"

di Stefano Marchetti

"Dirigere questi lavori è stata per me una responsabilità ancora maggiore", ammette Matteo Mazzoni che firma la regia delle tre opere ‘ecologiste’ del progetto europeo Butterfly. "Chi si occupa di regia d’opera è sempre uno storyteller, deve saper raccontare ciò che hanno scritto grandi librettisti e compositori – aggiunge – . Ma qui devo anche portare in scena i sogni di tanti ragazzi che ci hanno consegnato i loro desideri, le loro idee, le loro aspettative sul futuro della nostra Terra. E non possiamo deluderli". Nel percorso creativo delle tre opere, Mazzoni si è trovato a lavorare con un team internazionale, ancor più evidente in questi giorni di prove al Comunale: "Quando ci sediamo tutti a tavola, siamo di cinque nazionalità diverse", sorride.

Si avverte il respiro europeo?

"Tantissimo. Già la partenza del lavoro è stata differente. Di solito, ogni regista arriva con un proprio team artistico, formato da persone con cui ha già fatto molta strada . Qui invece si è formato un gruppo di professionisti di tanti Paesi che si sono conosciuti e hanno iniziato a lavorare insieme, come una jazz band che sale sul palco e comincia a suonare, magari improvvisando".

E vi siete trovati d’accordo?

"Sì, con grande apertura. Tra l’altro, in questo caso dirigo spettacoli di compositori di oggi che sono presenti qui, accanto a me. Mi sono sempre confrontato con loro sulla visione da dare alla loro musica e alle loro parole. Ma la prima ‘visione’ ce l’hanno data i ragazzi delle scuole che hanno ideato i soggetti".

In che modo?

"A mio parere, le tre opere riflettono le atmosfere e i ‘caratteri’ dei Paesi in cui sono state concepite. Per esempio, ‘Respiro’, l’opera finlandese, è molto metafisica, popolata dagli elementi della natura, dell’acqua e del ghiaccio che sicuramente in Finlandia sono ben più presenti nella vita quotidiana: anche musicalmente quest’opera ha un ritmo molto allargato, dà il senso di ampi spazi. ‘Lago di cenere’ ha un tratto più agile, veloce, contemporaneo anche nella musica. L’opera ideata dagli studenti modenesi, ‘Perla di speranza’, ha una struttura musicale più melodica, più cantabile, e nel soggetto esprime una concretezza tutta italiana: la ragazza protagonista all’inizio sembra indifferente al tema dell’ecologia e dell’impegno sociale poi realizzerà la necessità di aiutare gli altri, e andrà a fare la volontaria nella Romagna alluvionata".

Attraverso queste opere, i ragazzi ci interrogano?

"...E ci invitano a riflettere. In tutti e tre i lavori, c’è un pensiero comune: i giovani ci ricordano che il mondo sta andando verso una deriva ecologica ma che saranno loro a dover affrontare i guasti che noi abbiamo compiuto. E quindi ci chiedono di fare di tutto per consegnare loro un mondo migliore".

Quali soluzioni sceniche e registiche avete adottato per questo spettacolo?

"Abbiamo cercato di creare un’esperienza multimediale che unisca la forza emotiva della lirica con le tecnologie all’avanguardia. In questo caso, il concetto di ‘realtà immersiva’ è davvero applicato al meglio. Questo è un allestimento tecnologicamente molto avanzato: pensi che per le scenografie e gli effetti adottiamo ben cinque videoproiettori, e lo stesso palcoscenico, in alcuni passaggi, sembra perfino ‘allungarsi’ verso il pubblico, abbracciando le poltrone e anche i palchi".

L’opera come non si è mai vista?

"Di sicuro un’opera con soluzioni ricercatissime. Del resto, questi tre lavori, così diversi l’uno dall’altro, sono molto variopinti, e queste tecnologie ci hanno aiutato a renderli al meglio. Questo progetto, a mio parere, rappresenta un segno di speranza, uno sguardo verso un futuro che può ancora essere creato, con consapevolezza e creatività".