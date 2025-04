’Caab Fresh’ sbarca in città. Delivery sostenibile per l’ortofrutta

CAAB Fresh, il servizio di delivery sostenibile B2B per l’ortofrutta, è ora disponibile anche a Modena. Il Centro AgroAlimentare di Bologna, insieme al partner logistico Torello, estende infatti il nuovo servizio – rispettoso dell’ambiente e della qualità dei prodotti freschi – dedicato a grossisti, dettaglianti e ristoratori, in tutta la nostra città, centro storico escluso.

"Il Centro AgroAlimentare di Bologna – fa sapere – ha deciso di rinnovare in modo radicale le dinamiche di relazione con la propria clientela a partire dal nuovo servizio di delivery sostenibile CAAB Fresh, in partnership con Torello, attivo dal 16 di settembre all’interno dell’area di Bologna. Oggi il servizio, dedicato a grossisti, dettaglianti e mondo dell’Ho.Re.Ca. (alberghi, ristoranti, bar), si estende anche alle città di Modena". "CAAB Fresh ci rende immediatamente più vicini alla città di Modena, che già oggi vede molti clienti del Centro bolognese. Vogliamo intercettare la domanda dei commercianti all’ingrosso, dei dettaglianti e dei ristoratori, parlando ai nostri primi stakeholders, attraverso i quali l’ortofrutta raggiunge i consumatori", spiega Marco Marcatili (foto nel tondo), presidente di CAAB.

Si tratta di un cambiamento radicale di paradigma: finora i clienti, tra cui tanti commercianti modenesi, hanno raggiunto le aziende CAAB presso la piattaforma bolognese. "Da oggi – spiega il presidente del Centro – puntiamo alla personalizzazione del servizio con l’obiettivo di rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze e alle preferenze di clienti consolidati e nuovi clienti potenziali".

Negli scorsi mesi, CAAB Fresh è stato sperimentato nel capoluogo felsineo. "Oggi approdiamo a Modena – riprende Marcatili – nella prospettiva di sperimentare anche all’ombra della Ghirlandina il nuovo paradigma di relazione con la clientela, attraverso il servizio di delivery". A realizzare le consegne sarà un partner di qualità: "La specializzazione del partner logistico Torello ci permetterà di rispettare i più elevati standard qualitativi non solo quanto ai generi alimentari, ma anche all’efficienza e la sostenibilità ambientale del servizio logistico", sottolinea il direttore di mercato di CAAB Duccio Caccioni, che continua: "Non potremo, almeno nella fase iniziale della sperimentazione, raggiungere il centro storico della città per motivi logistici, ma già oggi siamo attivi in tutta la provincia. Confidiamo che commercianti e operatori dell’ortofrutta si affaccino al nuovo paradigma di delivery che il Centro offre a Modena".