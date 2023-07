Caccamo e il valore delle parole "Così la letteratura mi ha ispirato"

Sarà il cantautore Giovanni Caccamo a chiudere stasera la terza edizione di ‘Musica Maestro!’, la rassegna di musica e parole promossa dalla Fondazione Luciano Pavarotti che si tiene nel parco della Casa Museo Luciano Pavarotti a Modena. Nell’ambito di ‘Pensieri & Parole, Caccamo si esibirà unendo alla potenza emozionante e suggestiva delle note la forza espressiva della parola. ‘Parola’ è, infatti, il titolo del suo ultimo disco, un album pop raffinato, poetico, le cui sonorità elettroniche e leggere ricordano quelle del Maestro Battiato, nonché il nome della tournée.

Come sarà improntato l’evento di stasera?

"Sarà un incontro tra parole e musica. Parlerò del ‘Manifesto del cambiamento’, il testo che ho pubblicato, un manifesto culturale, per un nuovo umanesimo, in risposta ad un appello lanciato da Camilleri".

Che brani canterà?

"I pezzi del nuovo album e anche qualcuno del passato, cui affiancherò l’interpretazione di brani di alcuni cantautori italiani, e un omaggio a due grandissimi, Luciano Pavarotti e Lucio Dalla, con ‘Caruso’".

‘Parola’: un’opera più che un album. Come è nato?

"Vuole essere una risposta alla richiesta di Camilleri, ‘stiamo perdendo l’importanza della parola’. Ogni canzone dell’album è ispirata ad un testo: ho scelto 15 brani di letteratura, da Pasolini a Che Guevara, e per ognuno ho scritto una canzone, citando ovviamente la fonte".

E ogni brano ha un’introduzione strumentale…

"Esatto, il cui ‘compito’ è quello di indicare e spiegare il testo cui mi sono ispirato. Ho scelto e coinvolto personalmente ognuna di queste voci narranti, istaurando con loro un cammino creativo, emotivo e culturale. Ad esempio la canzone ‘Aurora’, ispirata al testo ‘I’m that’ di Franco Battiato, è introdotta dal testo stesso, letto da Willem Dafoe, così come la canzone ‘Canta’, ispirata alla ‘Lettera ai figli’ di Che Guevara, è introdotta dalla lettera stessa, letta dalla figlia del Che, Aleida. Giuliana Segre introduce ‘Madre’, che parla di Olocausto e maternità, spiegando come il suo essere madre l’ha aiutata a curare ilo suo passato. Tutti gli aspetti creativi di questo album sono stati curati da me. È la prima volta che accade. È come se avessi girato per diversi mercatini dell’antiquariato alla ricerca di oggetti identificativi che potessero arredare alla perfezione ogni capitolo del disco. Per costruire questo racconto, è stata necessaria la collaborazione di tante anime, connesse alla mia stessa frequenza".

Cosa significa per lei partecipare a questa rassegna?

"È sempre un onore e un’emozione: con Nicoletta si è creato un rapporto quasi familiare. E ricordare Pavarotti è una grande gioia".

Maria Silvia Cabri