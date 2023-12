Caccia ai biglietti per la riapertura del Carani

Ristrutturandolo con un investimento milionario e restituendolo alla città con un atto di grande generosità, la Fondazione Teatro Carani si è data l’ambizioso obiettivo di restituire lo storico teatro ai propri fasti. "Vogliamo che il Carani torni ad essere il cuore della vita culturale della comunità, un luogo aperto a quanti vorranno dare una mano, dando la possibilità di essere protagonisti sia in poltrona sia sul palco ", aveva detto qualche giorno fa il Direttore Fabrizio Abbati presentando la stagione, e non si può dire la stagione che andrà a cominciare sia priva di aspettative, anche da parte degli spettatori. Il concerto evento per la riapertura, in programma il prossimo 2 marzo con Nek come protagonista assoluto, è infatti richiestissimo, tanto che i biglietti non verranno venduti online ma solo in biglietteria e fino ad un massimo di due tagliandi per persona. Vale insomma la pena aspettarsi un autentico assalto alla biglietteria, che apre domani alle 9 in piazzale della Rosa, negli spazi di Paggeriarte dove è allestita anche la mostra ‘Ieri, oggi, Carani’. Detto che la biglietteria, presso la quale sono in vendita anche gli abbonamenti, è aperta il martedì dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30, il mercoledì dalle 15,30 alle 19,30, il venerdì e sabato dalle 9 alle 13 e, il 9,10, 16,17 e 23 dicembre sia il mattino che il pomeriggio, resta da aggiungere come le ‘limitazioni’ imposte alla vendita dei biglietti per il concerto di Nek non valgono per gli altri spettacoli in cartellone, ed in particolare ‘Sassuolo alza il sipario’ la rassegna che si terrà dal 3 al 10 marzo e celebra la riapertura dello storico teatro. I biglietti singoli per i cinque titoli della stagione di prosa saranno acquistabili singolarmente dal 9 gennaio: fino ad allora sarà acquistabile solo l’abbonamento che li comprende tutti. Agli spettacoli già in programma, tra l’altro, se ne aggiungeranno altri: tra questi – 23 aprile - il musical "Grease" della Compagnia della Rancia che, dopo il Regio di Parma e il Celebrazioni di Bologna, farà tappa a Sassuolo mentre sono da definire gli appuntamenti che vedranno salire sul palco MM Company, tra le realtà più premiate nel panorama italiano della danza contemporanea e Paolo Fresu, Omar Sosa, il Quintetto Enrico Rava e Sarah Jane Morris quartet per la prima edizione del Sassuolo Jazz Festival.

Stefano Fogliani