Caccia al candidato di centrodestra "Io sindaco? Sono a disposizione Per il Pd sarei molto scomodo"

di Roberto Grimaldi

Ormai ci siamo. Al rientro dalle vacanze i dirigenti locali dei partiti cominceranno a riunirsi per trovare la quadra sul candidato sindaco, che verosimilmente dovrà essere pronto entro Natale. Poi, comincerà la campagna elettorale verso il voto.

Tra le file del centrodestra è già spuntato un nome, quello di Claudio Malavasi. Sessant’anni, in politica fin dagli anni ’80 (è stato segretario dei giovani socialisti), a Modena è stato per dieci anni vice comandante della polizia locale. Attualmente è dirigente di Esacri Croce Rossa Italiana. Sull’idea di candidarsi, non si tira indietro.

"Sì, sono stato contattato da diversi esponenti del centrodestra modenese. Ho dato la mia disponibilità a ragionarci, credo, tra l’altro, di avere le caratteristiche giuste".

Cioè?

"Sono sempre stato in politica. Sono partito dal Psi, poi sono passato a Forza Italia, dove sono stato il primo segretario provinciale, prima di Isabella Bertolini. Adesso sono in Circoscrizione in quota Lega. Il mio punto di riferimento quindi è sempre stato il centrodestra".

Oltre all’esperienza politica di quali competenze dispone?

"Conosco bene la città e altrettanto bene i meccanismi dell’amministrazione comunale. Sono stato vicecomandante della polizia locale per 10 anni, ho lavorato in seguito come ragioniere capo, visto che sono commercialista. Ho scritto libri di ragioneria pubblica, quando entro in un ufficio comunale so che tipo di lavoro stanno facendo e a me non la raccontano. Poi c’è un’altra mia caratteristica".

Quale?

"Per il Pd sarei molto scomodo. Lo sono sempre stato. Quando ero vicomandante ho fatto interrompere il Pavarotti & Friends al Club Europa per abusivismo. Condussi le indagini e feci condannare i responsabili del crollo di un muro in una discoteca, quando morì una ragazza. Insomma, ho dimostrato di non aver paura del potere, anzi".

La vedremo come candidato quindi?

"Non dipende solo da me. I dirigenti dei partiti dovranno riunirsi, vagliare le varie opzioni, vedere cosa succede negli altri comuni in Regione. Per il momento comunque, io mi dichiaro disponibile a parlarne"