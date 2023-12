Caccia al parcheggio, posti auto in affitto

Era stata annunciata qualche tempo fa dall’Amministrazione la ‘manovrina’ che avrebbe garantito alcuni posti auto da mettere a disposizione di chi ne avesse necessità e, dietro corrispettivo, volesse aggiudicarseli. Erano, nella fattispecie una quarantina di stalli in tutto: una trentina collocate presso il comparto ex Cavedoni di viale XX settembre (l’entrata carraia è su traversa Barozzi, a ridosso del parchetto delle Rimembranze) ed una dozzina all’interno del cosiddetto ‘Cavallerizza Parking’, ovvero il garage sotterraneo di via Racchetta, in fregio alla cosiddetta Cavallerizza Ducale. Proprio relativamente a questi, undici in totale, due dei quali per disabili, l’Amministrazione ha pubblicato ieri il bando cui possono aderire gli interessati. Che, per disporre ‘in esclusiva’ degli stalli, verseranno al Comune un ‘canone’ di 100 euro al mese e 1200 euro l’anno complessivi, da versare semestralmente. Il bando, come peraltro annunciato dall’Amministrazione, fissa comunque una serie di paletti che privilegino soprattutto i residenti o chi, in centro a Sassuolo, lavora, e fissa in tre anni la durata della concessione, prevedendone revoca ‘in ogni momento, per motivate esigenze’. Altri requisiti richiesti ai richiedenti sono la residenza in città o gli esercenti l’attività lavorativa nel territorio del Comune di Sassuolo, formulando la graduatoria in base all’ordine di presentazione della domanda e si precisa come ad ogni richiedente viene concesso un solo posto auto per ciascun richiedente, che dello stallo dovrà fruire solo con una vettura che viene identificata dal numero di targa riportato sull’atto di concessione.

"Il posto auto assegnato – recita infatti il bando - è personale e non può essere occupato con veicoli avente targa diversa da quella riportata nell’atto di concessione, fatta eccezione per auto di proprietà di soggetti del medesimo nucleo familiare del concessionario da dichiarare nella domanda di concessione". La domanda – il modulo è disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico o scaricabile dal sito del Comune – deve essere presentata a SGO presso l’ufficio protocollo comunale di via Fenuzzi o telematicamente con pec (sgp@cert.sgp.comune.sassuolo.mo.it) entro e non oltre le 12 del prossimo 31 dicembre. Una volta ultimate le procedure di assegnazione dei posti della ‘ex cavallerizza’, con tutta probabilità, l’Amministrazione Comunale provvederà a mettere a bando anche quelli collocati presso il comparto ex Cavedoni.

Stefano Fogliani