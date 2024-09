Caccia, si parte: "Controlli anti-violazioni"

Doppiette modenesi al via questa mattina per l’apertura della stagione venatoria alla selvaggina stanziale e migratoria dopo la pre-apertura avvenuta lo scorso 1 settembre. È permesso cacciare la domenica e il giovedì, mentre dal mese di ottobre, fino all’inizio di dicembre, saranno a disposizione più giornate, come previsto dal calendario venatorio della Regione, che specifica anche le distanze di sicurezza, che sono 100 metri dagli immobili e 50 metri dalle strade e le specie che possono essere cacciate. Saranno intensi i controlli da parte delle 16 pattuglie impegnate al mattino e delle tre nel pomeriggio, tra polizia locale e provinciale, carabinieri forestali, guardie volontarie e degli Atc. Viene raccomanda particolare attenzione alla specie protette e attenzione alle disposizioni normative. Come sottolinea la comandante della Polizia provinciale Patrizia Gambarini, "grazie alla collaborazione del mondo venatorio nella gestione faunistica del territorio riusciamo a coniugare le esigenze del mondo agricolo con un corretto equilibrio tra le specie".

Per qualsiasi segnalazione o necessità di informazioni è possibile contattare il comando della Polizia Provinciale al numero 059 209525, a disposizione dei cittadini tutti i giorni dalle ore 6,30 alle 18,30, dove è possibile anche segnalare eventuali irregolarità, oltre al numero di emergenza unificato 112. La polizia provinciale ricorda che il mancato rispetto della distanza di sicurezza di 150 metri tra gli appostamenti e 150 metri dalle zone di protezione e ripopolamento è una violazione amministrativa e raccomanda l’uso degli zimbelli e dei richiami consentiti dalle norme. Nel calendario venatorio, disponibile nel sito della Regione, sono elencate tutte le limitazioni.

w. b.