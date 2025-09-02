Caccia, via libera alle doppiette. Già tre multe per irregolarità

Ieri si è svolta la prima giornata di preapertura della stagione di caccia alla fauna migratoria da capanno, come previsto dal Calendario venatorio regionale 2025-2026 e la polizia Provinciale, in collaborazione con i carabinieri Forestali e circa 70 guardie volontarie GEV-GEL appartenenti agli ambiti territoriali di caccia, ha effettuato oltre 100 controlli in tutta la provincia di Modena, elevando tre verbali di contestazione per sanzioni alla normativa venatoria, una per mancato rispetto della distanza minima di 150 metri tra capanni di caccia, una per omessa segnatura dei capi abbattuti, come previsto dalla normativa vigente e infine una per violazione delle distanze di sicurezza rispetto alla sede stradale.

Inoltre, sono pervenute una decina di segnalazioni da parte dei cittadini, allarmati dagli spari uditi nelle prime ore del mattino. A tutte le segnalazioni è stato dato seguito mediante interventi in loco, al fine di verificare la regolarità dell’attività venatoria nei punti segnalati. La Polizia Provinciale ricorda l’obbligo di mantenere almeno 150 metri di distanza tra un capanno temporaneo e l’altro e che per effettuare l’attività venatoria su terreni coltivati è obbligatorio possedere il consenso scritto del proprietario del fondo, che autorizzi l’accesso ai campi.

Per quanto riguarda gli orari, la caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino alle ore 13, nelle sole giornate di giovedì e domenica, fino al 18 settembre 2025, ad eccezione di ieri.

Domenica 21 settembre avverrà l’apertura generale della caccia, sia vagante che migratoria, che coinvolge quasi tre mila cacciatori modenesi.

Da segnalare che in dieci Comuni del territorio provinciale di Modena da ieri è consentita la caccia al cinghiale, per contrastare la diffusione della peste suina africana, come previsto dall’ordinanza numero 4/2025 del Commissario straordinario Peste Suina Africana.