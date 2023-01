Cacciato dalla badante, viveva in un casolare

Costretto a mangiare e solo una volta al giorno gli avanzi di cibo. Cacciato di casa durante il giorno, obbligato a cercare riparo in un casolare abbandonato dove ogni tanto qualche cittadino caritatevole gli portava alimenti caldi. Malnutrito, spaventato, da anni abbandonato a se stesso. E’ la condizione in cui una coppia di rumeni, marito e moglie hanno costretto a vivere per lungo tempo un bidello 71enne residente nella bassa modenese. Ieri mattina, nel corso dell’udienza preliminare il marito è stato condannato con rito abbreviato a due anni e otto mesi di carcere (il pm aveva chiesto un anno e otto) mentre la moglie, una 46enne, è stata rinviata a giudizio. Le accuse nei confronti dei coniugi sono quelle di circonvenzione di incapace e maltrattamenti. "Siamo soddisfatti dell’esito del primo grado di giudizio che restituisce dignità ad una persona fragile e sola – afferma l’avvocato della vittima e parte civile a processo, Nicoletta Tietto. Il mio cliente era soggetto a depauperamento economico da almeno dieci anni ma anche a maltrattamenti e vessazioni psicologiche. Negli ultimi anni la situazione era peggiorata". L’uomo, infatti, si trovava in una situazione di mlanutrizione e fragilità psicologica, di cui la coppia si sarebbe approfittata per spogliare la...