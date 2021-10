Modena, 30 ottobre 2021 - Erano sul confine tra le due province: i cacciatori, ancora in quella modense (nelle campagne di San Martino in Spino), stavano facendo una battuta alla lepre. Quando ne hanno avvistati alcuni esemplari hanno fatto fuoco con le loro doppiette. Purtroppo però hanno sbagliato qualcosa nella mira e hanno colpito con i pallini due agricoltori che erano in territorio mantovano (frazione di Sermide-Felonica), ferendoli al volto e a un braccio. I due, 55 e 57 anni, sono stati portati all'ospedale Poma di Mantova: i medici li hanno medicati, le loro condizioni per fortuna non destano preoccupazioni.

I due cacciatori sono stati identificati dai carabinieri: per primi sono intervenuti i militari di Gonzaga che poi hanno lasciato il campo per le indagini ai colleghi modenesi.