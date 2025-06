Cadavere nel canale a Modena, un passante dà l’allarme. Indagini sull’identità

Modena, 22 giugno 2025 – Era lì, nel canale, da qualche giorno, forse quattro o cinque. Ad accorgersi di lui, per puro caso, è stato un passante che ha ‘buttato’ l’occhio nel fossato, tra la vegetazione. E’ in quel momento che si è accorto di un uomo, in mezzo all’acqua, a pancia in su e subito è partita la chiamata ai soccorsi. Ad oggi è tutto quello che si sa sul cadavere rinvenuto venerdì sera in strada Cavo Argine, zona Torrazzi. Pare allontanarsi l’ipotesi della morte violenta: l’uomo, al momento privo di una identità certa (era senza documenti), potrebbe essere caduto nel canale, forse colto da malore ma solo l’autopsia, disposta nelle prossime ore, potrà stabilirlo con certezza.

Polizia sul posto del ritrovamento del cadavere nel canale a Modena

Erano circa le 21 quando l’allarme è scattato e subito sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco – che hanno recuperato la salma, dopo i rilievi della polizia – e appunto gli agenti della volante e della squadra mobile. L’identità è ora al vaglio degli agenti: si attendono i riscontri dattiloscopici, quindi al momento non è possibile stabilire neppure con certezza se si tratti di un cittadino italiano o straniero seppur si propenda per un uomo di circa quarant’anni di origine straniera, magrebino. Addosso la vittima aveva un telefono che sarà appunto a sua volta sottoposto a rilievi. Dalle prime analisi esterne al cadavere, la salma non riporterebbe segni visibili di violenza (ferite profonde o lacerazioni evidenti), ma è bene tenere presente che, viste anche le alte temperature di questi giorni, il corpo era in avanzato stato di decomposizione seppur la morte risalga a quattro, forse cinque giorni fa.

L’ipotesi resta comunque quella della morte accidentale, che potrebbe essere avvenuta nei giorni di maltempo in cui nel canale era presente molta più acqua (sabato c’erano circa 10 cm). Le indagini condotte appunto dalla mobile sono coordinate dal pm dottoressa Graziano che, nelle prossime ore, nominerà i periti per effettuare l’esame autoptico sulla salma dell’uomo. Venerdì sera sono stati tantissimi i cittadini residenti nel quartiere che hanno atteso il recupero della salma: in molti hanno spiegato come, proprio lungo il canale, vi sia una ‘passeggiata’ quotidiana di cittadini stranieri. Forse anche il 40enne era solito percorrere quel tratto e, per motivi al momento sconosciuti, potrebbe essere scivolato nel canale, restando lì per giorni fino a che, venerdì sera, qualcuno non ha scorto la sua sagoma.