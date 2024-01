Cadavere sotto al letto a Pavullo: "Ho visto Gianni a Capodanno, era con un giovane amico"

"Sabato mattina è venuto da me: erano circa le 13.30 ed io ero in garage. Piangeva, era disperato. Mi ha detto: ho trovato una coperta, vieni a vedere cosa c’è dentro. Gli ho chiesto a cosa si riferisse ma con le mani simulava misure assurde, era sotto choc. Sono andato con lui allora, sono salito al primo piano e quando ho scoperto un lembo del lenzuolo, sotto al letto, ho visto un piede. Sono uscito di corsa e ho chiamato i carabinieri". E’ così che Enrico, amico della famiglia Iacconi ha trovato sabato il corpo senza vita di Giovanni Iacconi, il 54enne scomparso da circa due settimane. Con lui c’era il fratello della vittima, Romano, che si era recato sabato mattina nell’abitazione di famiglia, ad Acquabona di Pavullo, per dare aria all’immobile. Da giorni, infatti, l’uomo avvertiva nelle stanze un odore acre e, come il precedente weekend, era tornato a casa Rioli per cercare di capire da dove provenisse. Quando è salito al primo piano ed è entrato in camera da letto si è accorto della presenza di quel grosso ‘fagotto’ sotto al letto. Così è corso dall’amico, Enrico appunto chiedendolo di accompagnarlo a casa. Si indaga per omicidio ma cosa sia davvero accaduto nell’abitazione situata nella piccola frazione dell’Appennino, per il momento, è un mistero. Le indagini dei carabinieri, giunti subito sul posto sono a 360 gradi: si scava nelle frequentazioni della vittima, operaio alla Marazzi di Sassuolo e spesso all’estero per lavoro. In queste ore sono state sentite diverse persone in caserma proprio per ricostruire gli ultimi momenti di vita di Gianni. Quel che è certo è che fino al primo gennaio il 54enne era vivo. Lo aveva visto davanti all’abitazione una vicina di casa: pare fosse in compagnia di un altro uomo, un giovane brasiliano che era stato visto con lui diverse volte anche a Fiorano. E la stessa vicina avrebbe visto anche l’auto della vittima parcheggiata, la stessa che invece sabato è stata trovata a Fiorano.

Dal giorno successivo però Gianni aveva smesso di rispondere al fratello Romano, col quale aveva un rapporto quasi simbiotico. L’8 gennaio, quando non si era presentato al lavoro, era così scattata la denuncia di scomparsa. E’ presto però per fare ipotesi: il corpo della vittima è stato trovato in avanzato stato di decomposizione e non presenterebbe apparentemente segni che possano far pensare ad una morte violenta: solo l’autopsia potrà fornire risposte certe. Non si può escludere a priori che il 54enne sia morto per altre cause mentre si trovava in compagnia di qualcuno che poi, spaventato, potrebbe aver celato il corpo sotto al letto prima di fuggire. Tutte ipotesi, al momento, ovviamente che solo gli accertamenti tecnici che saranno disposti nelle prossime ore dalla procura potranno chiarire. C’è però un ulteriore aspetto inquietante nella vicenda: la vettura di Gianni Iacconi, quella con cui era andato a Pavullo, sabato era nel garage di Fiorano.

Qualcuno, dunque, potrebbe essersi recato da lui il primo di gennaio per accompagnarlo appunto sull’appennino. Ora i militari sono a caccia di tracce o impronte lasciate dalle persone coinvolte nella tragica vicenda. "Sono molto amico di Romano – spiega ancora Enrico – siamo cresciuti tutti insieme. Nei giorni scorsi veniva di continuo da me, era disperato perchè non trovava Gianni, non si dava spiegazioni circa al suo silenzio e del fatto che non fosse rincasato. Questo fino a ieri (sabato, ndr) quando è tornato nella loro abitazione di Acquabuona rendendosi conto che era successo qualcosa di grave. Siamo andati là e scoprendo la coperta, ho trovato il corpo. Qualche tempo fa Romano aveva ‘sgridato’ Gianni, dicendogli che frequentava gente che non gli piaceva ma non so a chi si riferisse. Avevano bisticciato perché Gianni voleva fare la sua vita".