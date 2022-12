Cade da una scala la Vigilia di Natale Morto il marmista Giorgio Bettini

Una tragedia che ha sconvolto un intero paese. E’ quella accaduta la sera della vigilia a Vesale di Sestola. Giorgio Bettini, noto e storico marmista di Vesale, è morto durante un drammatico infortunio domestico. L’anziano, 85 anni, era salito su una scala, all’interno della propria abitazione, per cambiare una lampadina. L’intento era quello di illuminare la stanza dove la famiglia avrebbe dovuto cenare in occasione appunto della vigilia di Natale. Bettini, però, ha perso probabilmente l’equilibrio: infatti, pochi istanti dopo essere salito sulla scala ha ‘vacillato’ per un attimo per poi cadere al suolo. L’imprenditore, che fondò l’omonima azienda, è precipitato violentemente al suolo battendo il capo sul pavimento. A nulla sono valsi i tentativi dei sanitari del 118 di salvarlo. I familiari dell’uomo hanno subito chiamato i soccorsi ma all’arrivo degli operatori per l’imprenditore non c’era purtroppo più nulla da fare.

I medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, dinanzi ai parenti sotto choc per l’accaduto. Bettini era appunto molto conosciuto a Sestola, così come tutta la sua famiglia e altrettanto stimato. Marco Bonucchi, vice sindaco di Sestola, nell’esprimere cordoglio alla famiglia sottolinea come quello di Bettini – ora gestito dai figli – fosse l’unico e storico laboratorio di marmista nel paese.

"Abitava poco lontano da casa mia – sottolinea Bonucchi – era un ‘personaggio’ molto impegnato sul sociale e nelle tradizioni del paese. Bettini era sempre disponibile a fare feste per la riscoperta del passato ed era molto attivo nella nostra piccola comunità. E’ una mancanza importante per tutto il paese. Mi stringo attorno alla famiglia, ai figli Gianni, Antonella e Nadia, la più piccola. Era nato e cresciuto a Vesale: faceva il marmista quando ero ancora un bambino e ha portato avanti la sua attività fino a che non l’ha ceduta al figlio. Una persona attiva, presente, un pezzo di storia del nostro paese, sempre propositivo e che ci mancherà tantissimo".

Valentina Reggiani

e Generoso Verrusio