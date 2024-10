Cade dal solaio durante i lavori. Operaio è grave in ospedale

Ennesimo infortunio sul lavoro ieri mattina a Formigine. Un operaio albanese di 59 anni, residente a Castelnovo Monti, è precipitato da un solaio mentre effettuava lavori edili, facendo un volo di oltre tre metri. Le sue condizioni sono gravi: l’uomo è infatti ricoverato in terapia intensiva a Baggiovara.

L’episodio è avvenuto ieri mattina in via Sant’Antonio, all’interno del parco di villa Gandini di Formigine, dove sono in corso lavori di ristrutturazione della casa del Custode. Secondo i primi accertamenti l’operaio, mentre effettuava lavori edili è scivolato dal solaio, situato ad un’altezza di circa tre metri, precipitando al suolo. Sul posto sono accorsi subito i sanitari del 118, con automedica e ambulanza e, una volta stabilizzato il paziente, l’uomo è stato trasferito d’urgenza a Baggiovara dove si trova ricoverato in gravi condizioni, a causa delle fratture riportate ma non in pericolo di vita. L’operaio stava effettuando lavori per conto di un’azienda sub appaltatrice con sede nel reggiano.

Sul posto sono intervenuti anche, per gli accertamenti di rito, gli agenti della polizia locale, i carabinieri e la medicina del lavoro. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’infortunio e soprattutto per valutare se fossero state adottate tutte le misure di sicurezza necessarie in questi casi. A dare l’allarme, ieri, sono stati i colleghi dell’uomo che hanno assistito alla scena ed hanno subito avvisato i sanitari del 118.

Valentina Reggiani