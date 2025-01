Cade dalla bici in corso Canalgrande. Massimo Fiorini muore a sessant’anni

Era conosciuto da tutti i commercianti del centro storico tra i quali, ieri, aleggiavano dolore e sconforto. E’ morto a seguito di una grave caduta in bicicletta l’ex postino 60enne Massimo Fiorini. L’incidente si è verificato domenica intorno alle 21 in Corso Canalgrande, pieno centro storico. Per cause ancora in corso d’accertamento l’uomo, mentre appunto percorreva la strada in sella alla propria bicicletta ha perso improvvisamente l’equilibrio cadendo rovinosamente a terra. Fiorini ha sbattuto con violenza la testa sul marciapiede e subito sul posto sono accorsi i sanitari del 118, con automedica e ambulanza. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento degli operatori per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che si stanno occupando degli accertamenti di rito. "Era una brava persona – sottolinea Alessio Bardelli, titolare della Lambruscheria –. Era conosciuto da tutti i commercianti modenesi e tutti gli volevamo bene". La vittima si era recata poco prima presso alcuni locali di via Gallucci. Una volta salito in sella alla bici, purtroppo, la caduta che non gli ha lasciato scampo. Fiorini è deceduto durante il trasporto in ospedale, dove è giunto cadavere.

Un altro incidente quindi macchia di sangue le strade della nostra città: anche secondo i dati provinciali dello scorso anno, infatti, i ciclisti rappresentano una delle categorie maggiormente colpite.

v.r.