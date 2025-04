Cade dalla moto, gravissima una 16enne

Lotta tra la vita e la morte una ragazza di 16 anni rimasta coinvolta in un gravissimo incidente a Spilamberto. La giovane, infatti, venerdì notte, intorno all’una si trovava in sella ad una moto da cross condotta da un coetaneo quando, all’improvviso, per cause ancora in corso di accertamento il giovane ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Lo schianto, terribile si è verificato in via Masera di Sopra.

Entrambi i 16enni sono stati sbalzati dalla moto, finendo a terra, accanto ad un campo. Sul posto, avvisati dal giovane conducente, rimasto fortunatamente cosciente sono accorsi subito i sanitari del 118 con automedica e ambulanza e i feriti sono stati stabilizzati sul posto, prima di essere trasportati in codice rosso all’ospedale di Baggiovara.

Le condizioni della 16enne, residente a Castelfranco Emilia, sono apparse subito critiche ai sanitari proprio a causa dei gravi traumi riportati nell’impatto con l’asfalto. La giovane è ora ricoverata in terapia intensiva a Baggiovara: la prognosi è riservata. Sul posto venerdì notte, oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti sul posto anche i carabinieri di Spilamberto che si stanno ora occupando degli accertamenti, volti a ricostruire la dinamica del grave incidente.

A tal fine i militari sono tornati in via Masera di Sopra anche ieri mattina, per riuscire a terminare gli accertamenti alla luce del giorno e per capire cosa possa aver provocato la perdita di controllo della moto da cross. Pare non vi siano altri mezzi coinvolti nello schianto al momento, come avrebbe spiegato il giovanissimo centauro.

Non si esclude, però, che un animale abbia attraversato all’improvviso la strada, facendo perdere al giovane il controllo della moto su cui i 16enni viaggiavano, dopo una serata trascorsa insieme. Infatti proprio nel punto dell ‘impatto, ovvero dove il ragazzo ha perso il controllo, finendo a terra è stata rinvenuta la carcassa di un riccio: l’animale potrebbe aver attraversato la carreggiata proprio mentre i due 16enni sopraggiungevano in sella alla moto. Gli accertamenti sono comunque in corso per riuscire a capire quanto accaduto tra le campagne di Spilamberto.

Valentina Reggiani