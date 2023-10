Cade dalla mountain bike. Traumi a spalla e bacino

Ha perso l’equilibrio ed è caduta fratturandosi spalla e bacino. Intervento nel pomeriggio di ieri del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna (stazione monte Cimone) per una donna che, in mountain bike, lungo un sentiero nel territorio di Fiorano.

La biker, quarantenne e residente a Formigine, stava svolgendo un’escursione in biciletta con amici nella frazione di Nirano, territorio caratterizzato da numerosi sentieri collinari, quando ha perso il controllo del mezzo ed è caduta riportando traumi alla spalla e al bacino. La chiamata per l’intervento dei soccorsi è giunta alla centrale operativa del 118 che ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico: gli operatori della stazione monte Cimone, tra cui un sanitario, sono giunti sul posto per valutare al donna e la situazione mentre, per il recupero e l’ospedalizzazione, è stato richiesto l’intervento dell’Elisoccorso di Pavullo. Sul posto era presente anche il personale dell’ambulanza di Maranello. La donna è stata trasportata all’ospedale di Baggiovara.