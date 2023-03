Cade dalla scala, resta infilzato in un cancello

Sono gravi (ma per fortuna non corre pericolo di vita) le condizioni di un uomo di 78 anni vittima di un infortunio domestico avvenuto ieri mattina a Sassuolo. L’incidente si è verificato intorno alle 9,30 in via Tartini, laterale di via Giordano Bruno. Da quanto ricostruito dai presenti, l’anziano è caduto da una scala sulla quale era salito per potare i rami di un albero esterno, cresciuti fino ad invadere il giardino della sua abitazione, una villetta di un tranquillo quartiere residenziale.

La dinamica è ancora da ricostruire con esattezza; forse l’anziano ha perso improvvisamente l’equilibrio o forse la scala stessa si è sbilanciata; fatto sta che l’uomo è caduto infilzandosi in una delle punte di ferro delle aste che sorreggono la recinzione del giardino. La barra appuntita ha ferito il 78enne nella parte bassa della schiena ma miracolosamente non sembra avere trafitto alcun organo vitale. I famigliari, accortisi di quanto accaduto, hanno subito dato l’allarme e sul posto si sono precipitati ambulanza e automedica del 118 e una squadra dei vigili del fuoco; i pompieri hanno liberato l’anziano in sicurezza per poi affidarlo al personale sanitario. Sul posto è stato fatto atterrare l’elisoccorso del 118; una volta stabilizzato il paziente l’eliambulanza è decollata alla volta dell’ospedale di Baggiovara.

Inizialmente le condizioni dell’anziano sembravano molto gravi, vista soprattutto la dinamica dell’infortunio. I medici e gli infermieri del trauma team l’hanno subito preso in carico, il settantottenne è stato trattato d’urgenza. L’anziano, dopo un intervento d’emergenza è stato ricoverato nel nosocomio modenese ma, come detto, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’infortunio è intervenuta anche una pattuglia del Commissariato di Sassuolo.

Emanuela Zanasi