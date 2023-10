Cade nel dirupo cercando castagne: anziana ferita

Zocca (Modena), 23 ottobre 2023 – Stava passeggiando con la famiglia in cerca di castagne, quando inavvertitamente è caduta in un profondo dirupo e si è ferita, fratturandosi una gamba. E’ successo ieri a Zocca, al parco Esploraria: una signora ucraina di 81 anni, uscendo dai percorsi segnalati, è scivolata e caduta in un dirupo con un salto di una decina di metri.

La squadra dei vigili del fuoco di Vignola accorsa sul posto, ha raggiunto la vittima per soccorrerla. La signora aveva un femore fratturato. I vigili del fuoco hanno condotto il recupero con le tecniche SAF (speleo alpino fluviale) in collaborazione con il soccorso alpino dell’Emilia-Romagna.

Grazie alla buona sinergia tra il personale intervenuto per le operazioni di soccorso, la signora è stata recuperata e poi trasportata con l’elicottero del 118 all’ospedale Maggiore di Bologna in codice di media gravità.