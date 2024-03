Cade il Castelfranco. Con la Correggese è il quarto ko di fila

CORREGGESE

2

V. CASTELFRANCO

0

CORREGGESE: Raccichini, Ghizzardi, Prasso, Galli (18’st Bertozzini), Benedetti, Gigli, Simoncelli (17’st Staiti), Galletti (38’st Truzzi), Cappelluzzo (41’st Solinas), Luppi (18’st Vaccari), Leonardi. A disp.: Vioni, Colombo, Ughetti, Staiti. All. Gallicchio.

V. CASTELFRANCO: Gibertini, Fiorentini, Marconi, Ceccarelli (18’st Ferrara), Laruccia, Palmiero, Barani (25’pt Mantovani), Nait (32’st Caselli), Cantarelllo (11’st Di Marcello), Giordano, Barbolini (27’st Timperio). A disp.: Cavallini, Pepe, Casarano, Zironi. All. Cattani

Arbitro: Cavalazzi di Lugo

Reti: 43’ Luppi, 12’st Simoncelli

Note: espulso Laruccia al 44’st. Ammoniti mister Cattani, Nait, Ghizzardi

Quarto ko di fila per il Castelfranco. Al 20’ Cantarello dalla distanza centra la traversa. Al 43’ Luppi batte Gibertini con il sinistro dall’area. Nella ripresa al 12’ Simoncelli impegna di testa Gibertini e poi segna in tap in.