Cade in moto durante la gara. Grave un pilota di 43 anni

Grave incidente, ieri pomeriggio, all’autodromo di Marzaglia dove si stava disputando una gara della storica manifestazione Motoestate, edizione 2025.

Erano circa le 17 quando uno dei piloti in competizione, in sella a una Aprilia classe 1000, ha improvvisamente perso il controllo della moto poco prima della curva uno del noto circuito modenese.

Era in bagarre con un altro atleta quando, durante la staccata, è rovinato a terra rotolando sull’asfalto.

Nella caduta ha battuto la testa ed è stata subito alzata la bandiera rossa.

"Sul posto erano presenti tre medici rianimatori e ambulanze. I medici sono subito intervenuti soccorrendo il pilota" fanno presente gli organizzatori.

Dopo essere stato stabilizzato, è poi stato trasportato dal 118 – nel frattempo arrivato sul posto – al trauma center dell’ospedale di Baggiovara, specializzato nelle contusioni e ferite multiple.

Il pilota, classe ’82, di Imperia, fino a ieri sera era in terapia intensiva con prognosi riservata.

Secondo una prima ricostruzione, non sarebbero state coinvolte altre moto. Il ferito 43enne è caduto da solo e non è stato travolto da altri mezzi che in quel momento si trovavano sul circuito. Ma la velocità e la dinamica hanno reso la prognosi piuttosto seria.

Riportata la moto ai box e liberata la carreggiata, la compezione – che si tiene da molti anni – ha potuto riprendere normalmente.

Gli organizzatori fanno presente che la sicurezza è una priorità e, proprio per questo, erano già attrezzati con medici e strumenti per la rianimazione.