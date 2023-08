Cade in un pozzo, operaio ferito

E’ ricoverato all’ospedale di Baggiovara con ferite di media gravità un operaio di mezza età vittima di un infortunio sul lavoro avvenuto ieri intorno alle 13 all’asilo nido Mamitù di via Scartazza a San Damaso. L’uomo, da una prima ricostruzione, stava effettuando dei lavori di manutenzione ordinaria all’edificio, chiuso in questo periodo per la pausa estiva, quando, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto in un pozzo profondo circa due metri. A dare subito l’allarme è stato un collega presente in quel momento e in poco tempo sul posto sono arrivate ambulanza e automedica del 118 oltre ai vigili del fuoco. L’operaio, dopo essere stato stabilizzato sul posto dal personale medico, è stato trasportato all’ospedale di Baggiovara dove si trova ricoverato in condizioni di media gravità. Sul posto per mettere in sicurezza la zona e raccogliere il racconto dei testimoni è arrivata anche la polizia locale. Da quanto ricostruito dai presenti, stava pulendo la caditoia dalle foglie quando la grata si è aperta facendolo scivolare nel pozzo. Il ferito, di origini nordafricane, "vive a Modena da diversi anni ed è molto esperto nel suo lavoro", ha sottolineato uno dei titolari dell’azienda incaricata ogni anno di svolgere i lavori di manutenzione ordinaria all’asilo nido di via Scartazza, accorso sul posto appena saputo dell’infortunio.

Emanuela Zanasi