Cadetti matematici Menti geniali e rivoluzionarie

Algebra e trigonometria, cosmografia e idraulica, ma pure scherma, ballo e nuoto. Le giornate dei Cadetti matematici pionieri erano scandite soprattutto dal rigore e dalla disciplina: sveglia alle 5.30, messa, studio, colazione, due ore di disegno esatto, scuola, pranzo e sortita, studio e prima di cena ancora disegno ornamentale. Quando nel 1823 il duca Francesco IV d’Austria Este fondò la Scuola per formare ingegneri e architetti, aveva in mente l’École Polytecnique di Parigi, ma voleva anche (e soprattutto) creare un’élite di tecnici preparatissimi asserviti al regime. Nel convitto – scriveva lo stesso duca – gli allievi "si doveano tenere disciplinati, studiosi e lontani dall’infezione morale e politica sparsa già nella città". Di certo non immaginava che fra quei brillanti studenti di discipline costruttive c’era chi coltivava anche il coraggio di ribellarsi. Così nell’arco di qualche anno, proprio all’interno della Scuola dei Cadetti matematici pionieri spuntarono alcune personalità decisamente rivoluzionarie e nel 1848, mentre divampava il fuoco del Risorgimento, il duca decise di chiudere il suo politecnico: si era covato le serpi in seno.

La storia affascinante dei Cadetti matematici pionieri viene rievocata in due interessanti mostre al Museo Civico (a cura di Stefano Bulgarelli con Elena Grazia Fè) e all’Archivio storico comunale (a cura di Elisabetta Frascaroli): inaugurate in occasione del FestivalFilosofia, resteranno aperte fino a metà novembre. Quella che noi conosciamo come la Caserma Fanti, affacciata ai viali del parco (allora le mura cittadine), era proprio la sede della Scuola dei Cadetti matematici che formò talenti eccezionali, grazie a docenti come Cesare Costa, l’architetto che ha progettato anche il cimitero monumentale di Modena, o il fisico Stefano Marianini, discepolo di Alessandro Volta. I cadetti erano vocati al disegno tecnico e architettonico, come dimostrano le tavole esposte all’Archivio, nitide nel segno, precise nelle misure: vediamo per esempio i progetti per "le case dell’isola principale di fronte al Regio Palazzo", ovvero l’attuale piazza Roma, o per la facciata del Quartiere dei Reali Dragoni in S. Eufemia, ora sede universitaria. Nel piano di studi dei cadetti erano previste anche campagne di rilievi e nella cultura del fare gli allievi costruivano modelli di macchine ingegnosissime, in mostra al Museo Civico.

Erano giovani borghesi, menti pensanti. Troppo pensanti... Già nel 1831 alcuni cadetti presero parte alla ‘congiura estense’ guidata da Ciro Menotti, e via via nella scuola si andarono diffondendo sempre più gli ideali rivoluzionari, alimentati dalle letture di giornali e libri politici che entravano clandestinamente nel convitto. Fra gli studenti che sfidarono il potere ducale, ci fu appunto Manfredo Fanti, carpigiano, classe 1806, futuro generale del Regno di Sardegna, protagonista dell’Unità d’Italia, che nel 1859 avrebbe fondato la Scuola militare di fanteria, antenata dell’Accademia Militare (e, in una sorta di nemesi, l’ormai ex sede della scuola dei Cadetti ribelli fu poi intitolata a lui). La mostra ci conduce in quell’epoca di grandi passioni, con la colonna sonora di sinfonie delle opere di Verdi, dirette da Arturo Toscanini, e in parallelo i bambini possono scoprire la storia dei Cadetti con un itinerario pensato proprio per loro. IngegnosaMente.