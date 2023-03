"Cadicagroup leader nel settore della moda La vendita non penalizzi sviluppo e occupazione"

Si fanno sempre più insistenti i rumors legati all’ipotesi di vendita della Cadicagroup, azienda carpigiana leader nel settore degli accessori, cartellini ed etichette per la moda made in Italy. Ne fanno parte, oltre alla stessa Cadica, Tessilgraf, Bernini, Estro, lo Scatolificio Cartotecnica Giorgi, Gruppo Grafico Etichetta 2000 e Varcotex.

L’indiscrezione sarebbe partita del quotidiano Il Sole 24 Ore secondo cui il fondo Hig Europe (che appartiene a Hig Capital di Miami, uno dei principali fondi di investimento internazionali) sta studiando la vendita di Cadicagroup.

"Se oggi il gruppo Cadica è cresciuto così tanto fino a diventare appetibile per diversi compratori, è proprio grazie al progetto di aggregazione iniziato nel 2019, quando Hig Europe comprò tre storiche aziende carpigiane attive nella filiera della moda – commenta Roberto Giardiello, sindacalista della Femca Cisl Emilia Centrale –. L’acquisto e la vendita di un’azienda da parte di un fondo di private equity è di per sé una cosa normale. Quando Cadica sarà ceduta, e prima o poi accadrà perché coerente con le logiche dei fondi, il nostro auspicio, come sindacato, è che non ci siano ripercussioni negative sullo sviluppo di un gruppo di livello nazionale e internazionale. Inoltre, ci auguriamo che l’acquirente mantenga la stessa linea d’indirizzo, rafforzando il gruppo, tutelando e sviluppando l’occupazione, e, in aggiunta, che continuerà a sostenere il lavoro anche nel distretto, valore aggiunto sul nostro territorio. Questo rappresenta una garanzia in termini di qualità ed efficienza oltre che sotto l’aspetto dei tempi di risposta ai clienti".

"L’esperienza di Cadica, con l’aggregazione di varie aziende – prosegue Giardiello – conferma che il rafforzamento delle imprese, la cui dimensione spesso insufficiente rimane un limite del nostro distretto, può garantire ottime prospettive di crescita. Soprattutto può essere un esempio di sviluppo del settore della moda a Carpi. Ovviamente rispetto al futuro di Cadicagroup a noi interessano soprattutto i risvolti occupazionali: vogliamo che il gruppo continui a creare nuovi posti di lavoro. Per questo seguiamo la vicenda con grande attenzione. vogliamo che il gruppo continui a crescere; attenzione da non confondere con la preoccupazione", conclude il sindacalista della Femca Cisl Emilia Centrale.